ulaganje u obranu

Estonija kupuje južnokorejske raketne bacače za 290 mil. eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: UMIT BEKTAS/REUTERS

Estonija je u nedjelju priopćila da je potpisala ugovor o kupnji najmanje šest raketnih bacača južnokorejske proizvodnje

Estonski centar za obrambena ulaganja (ECDI) izjavio je da je ugovor s južnokorejskim proizvođačem oružja Hanwha vrijedan oko 290 milijuna eura.

Ugovor obuhvaća šest višecijevnih raketnih bacača Chunmoo, tri vrste raketnih sustava (CGR-080, CTM-MR, CTM-290) te operativnu podršku, priopćio je ECDI. Isporuke bi trebale početi u drugoj polovici 2027.

"Estonija je počela razvijati svoju sposobnost dubokog udara ovog travnja nabavom američkih HIMARS sustava", rekao je estonski ministar obrane Hanno Pevkur u priopćenju.

UDARNO Potvrdio ministar. Tri ruska graničara snimili u NATO članici
Potvrdio ministar. Tri ruska graničara snimili u NATO članici

„Budući da su višecijevni bacači raketa od neprocjenjive važnosti s gledišta vojnih sposobnosti, iznimno mi je drago što ćemo, uz američke HIMARS-e, sada nabaviti i južnokorejske sustave Chunmoo, čime ćemo značajno poboljšati ukupne sposobnosti odvraćanja i obrane Estonije i NATO-a.“

Baltička zemlja, koja graniči s Rusijom i bila je dio Sovjetskog Saveza tijekom hladnog rata, smatra da Moskva invazijom na Ukrajinu predstavlja izravnu prijetnju estonskoj nacionalnoj sigurnosti te je kao odgovor povećala izdvajanja za obranu.

