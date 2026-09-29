Estonija: Ruska tajna služba je podmetnula požar u tvornici koja opskrbljuje Ukrajinu

Estonska vlada službeno je optužila ruske obavještajne službe za organizaciju sabotaže u glavnom gradu Tallinnu. Meta napada bila je obrambena tehnološka kompanija koja aktivno opskrbljuje Ukrajinu vojnom opremom, a cijeli slučaj izazvao je oštru diplomatsku reakciju zemalja u regiji.

Incident se dogodio sredinom kolovoza kada je izbio požar u zgradi koja pripada obrambenoj tehnološkoj kompaniji Milrem Robotics. Estonska služba unutarnje sigurnosti otkrila je kako je napad bio namjerna i unaprijed planirana operacija. Istraga je rezultirala uhićenjem tri latvijska državljanina.

Oni su uhvaćeni u Latviji, nakon čega su ih tamošnje vlasti predale estonskim kolegama na daljnje procesuiranje. Počinitelji se sada nalaze u pritvoru i više ne predstavljaju prijetnju estonskoj nacionalnoj sigurnosti.

Ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna oglasio se povodom ovih saznanja i potvrdio sumnje vlade.

- Na temelju informacija koje je prikupila Estonska služba unutarnje sigurnosti, sa sigurnošću možemo zaključiti da je podmetanje požara u prostorijama kompanije Milrem Robotics u Tallinnu, koje se dogodilo u noći s 14. na 15. kolovoza, bio čin sabotaže po nalogu specijalnih službi Ruske Federacije. Takvi postupci su apsolutno neprihvatljivi - rekao je ministar Tsahkna.

Kao izravan odgovor na ovaj incident, Ministarstvo vanjskih poslova Estonije pozvalo je ruskog otpravnika poslova na razgovor kako bi uručili prosvjednu notu. Službeni Kremlj je brzo odbacio ove navode. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izdao je pisano priopćenje u kojem stoji da su estonske optužbe "potpuno neutemeljene" te da se "ne mogu shvatiti ozbiljno".