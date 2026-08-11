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VIDEO: NAKON ERUPCIJE

Etna i dalje izbacuje pepeo, turisti zarobljeni na otoku

Piše HINA,
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Etna i dalje izbacuje pepeo, turisti zarobljeni na otoku
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Foto: GIUSEPPE DI STEFANO
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Tisuće turista ostale su u utorak zarobljene na talijanskom otoku Siciliji, dok je Etna nastavila izbacivati oblake pepela nakon prošlotjedne erupcije

Malo je zrakoplova uspjelo poletjeti i sletjeti u najveću otočnu zračnu luku u Cataniji, južno od Etne. Rano u utorak samo je jedan zrakoplov uspio poletjeti na domaćem letu. Zračni promet u zračnoj luci u Cataniji potpuno je obustavljen do srijede u 11 sati. Više od 200 letova moralo je biti preusmjereno ili potpuno otkazano. Najaktivniji europski vulkan od petka izbacuje velike količine pepela i vrućeg kamenja. Prema Talijanskom nacionalnom institutu za geofiziku i vulkanologiju (INGV), gusti tokovi lave izbijaju iz dva otvora na visinama od 2360 i 2750 metara.

Tijekom noći otvorio se novi otvor na visini od oko 1900 metara.

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Etna izbacuje pepeo VIDEO
Etna izbacuje pepeo | Video: 24sata/Reuters

Uzdižući se na više od 3300 metara iznad razine mora, Etna se pozorno prati zbog čestih erupcija.

Zračni je promet sada poremećen već peti dan u špici sezone, a zrakoplovne vlasti odluke o letovima donose u kratkom roku. Zračna luka u Cataniji trenutačno je pod najvišom, crvenom razinom upozorenja.

Putnici se pokušavaju prebaciti na zračnu luku u Palermu. Procjenjuje se da je trenutno pogođeno oko 30.000 ljudi. Mnogi turisti na Siciliji morali su produljiti boravak, a smještaj na otoku u potpunosti je popunjen. Neki spavaju u zračnoj luci.

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Talijanski glumac Filippo Laganà objavio je na Instagramu da je shuttle autobus od Catanije do Palerma naplaćivao 700 eura za vožnju od oko 200 kilometara. Vlakovi prema glavnom gradu, odakle je lakše uhvatiti međunarodne letove, pretrpani su.

Motori brojnih zrakoplova parkiranih na zračnoj luci u Cataniji moraju biti zaštićeni, a piste se mora često čistiti. Kroz zračnu luku u Cataniji godišnje prođe više od 12 milijuna putnika.

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