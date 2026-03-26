CENTRI IZVAN EU-A

EU dala zeleno svjetlo za uredbu o vraćanju migranata

Piše HINA,
Foto: Jack Hill/NEWS SYNDICATION

Europski parlament podržao prijedlog uredbe koji uključuje centre za povratak izvan EU-a, a sada slijede pregovori s državama članicama

Europski parlament je u četvrtak izglasao svoje stajalište o prijedlogu uredbe o vraćanju migranata, na temelju kojega će pregovarati s predstavnicima država članica o konačnom tekstu zakona.Uredba o vraćanju migranata koji nemaju pravo na međunarodnu zaštitu predviđa uspostavu centara za vraćanje izvan teritorija EU-a. Za prijedlog je glasalo 389 zastupnika od desnog centra do krajnje desnice. Protiv je glasalo 206 zastupnika lijevog centra i krajnje ljevice. “Bez provedbe odluka o povratku nema vjerodostojne migracijske politike. Svake godine gotovo pola milijuna ljudi dobije naredbu da napuste EU, ali samo se jedna od pet osoba zapravo vrati”, izjavio je Tomas Tobé, švedski zastupnik iz EPP-a, koji je glavni pregovarač Europskog parlamenta o paktu o migracijama.

Tobé je izrazio žaljenje “što socijalisti nisu mogli podržati uravnotežen i pragmatičan pristup, posebno kada su se njihove vlastite vlade već složile s tim mjerama”.

“Europi je potrebna odgovornost, a ne političke igre“, rekao je Tobé. 

Početkom prosinca prošle godine, ministri unutarnjih poslova država članica EU-a  usuglasili su zajedničko stajalište i o uredbi o vraćanju migranata, koja, između ostaloga predviđa mogućnost uspostave centara za povratak migranata u trećim zemljama.

U prijedlogu uredbe stoji da “zemlja povratka” može biti zemlja s kojom postoji sporazum ili aranžman na temelju kojeg se prihvaća osoba koja nema pravo boravka u državama članicama. Također se utvrđuju uvjeti za sklapanje tih sporazuma ili aranžmana. Oni se, mogu sklopiti samo s trećom zemljom u kojoj se poštuju međunarodni standardi ljudskih prava i načela međunarodnog prava, uključujući načelo zabrane vraćanja.  

Pregovori između Vijeća i Parlamenta o konačnom tekstu zakona trebaju odmah započeti.

