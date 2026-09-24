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EU dijeli novu seriju od 41.000 besplatnih željezničkih karata 18-godišnjacima za putovanja

Piše HINA,
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EU dijeli novu seriju od 41.000 besplatnih željezničkih karata 18-godišnjacima za putovanja
Split: U promet uveden prvi hibridni vlak na relaciji Split – Zagreb | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Mladi se mogu prijaviti putem interneta od 1. do 15. listopada, a pravo na besplatne karte imaju svi državljani Europske unije rođeni između 1. siječnja i 31. prosinca 2008

Europska unija dijeli novu seriju od 41 tisuće besplatnih željezničkih karata za osamnaestogodišnjake, namijenjene za putovanje vlakom diljem Europe, prenosi agencija dpa.

Mladi se mogu prijaviti putem interneta od 1. do 15. listopada, a pravo na besplatne karte imaju svi državljani Europske unije rođeni između 1. siječnja i 31. prosinca 2008., nakon što riješe kratki kviz o EU-u i inicijativama za mlade.

U programu mogu sudjelovati i stanovnici trećih zemalja pridruženih programu razmjene EU-a Erasmus+.

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Europska komisija obavijestit će one čije su prijave bile uspješne te im dodijeliti željezničke karte koje vrijede do sedam dana unutar jednog mjeseca u vremenu od 1. ožujka 2027. do 31. svibnja 2028.

Inicijativa pod nazivom DiscoverEU dio je programa Erasmus+, a pokrenuta je 2018. kako bi se mladim državljanima EU-a omogućilo da "putuju i istražuju europsku raznolikost, upoznaju njezinu kulturnu baštinu i povijest te se povežu s ljudima s cijelog kontinenta".

Prema navodima EU-a, Ujedinjeno Kraljevstvo će se od 2027. ponovno uključiti u ovaj program, prvi put nakon brexita, odnosno izlaska iz Europske unije.

Dosad je oko 473 tisuće mladih iskoristilo besplatne željezničke propusnice dodijeljene u okviru inicijative DiscoverEU, a nova serija karata izlazi dva puta godišnje.

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