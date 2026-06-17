EU dogovorila ključne dijelove financijskog bloka proračuna

Članice EU-a postigle su dogovor o tri ključna financijska bloka europskog proračuna, objavilo je u srijedu ciparsko predsjedništvo uoči dvodnevnog sastanka Europskog vijeća na kojem će se razgovarati i o Ukrajini, Bliskom istoku, konkurentnosti, migracijama i odnosima s Kinom. Europski predsjednici vlade u četvrtak i petak sastaju na sastanku koji će ovaj put iznimno trajati dva dana, odstupajući tako od prakse koju je uveo aktualni predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, dosad svodeći te sastanke na jedan dan. Ciparsko predsjedništvo putem diplomatkinje Marilene Raoune u srijedu je najavilo taj sastanak na sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu. Ona je "sa zadovoljstvom" objavila da je dan ranije na sastanku Vijeća za opće poslove postignut dogovor o tri ključna financijska bloka europskog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. – Nacionalnim i regionalnim partnerskim planovima (NRPP), Europskom fondu za konkurentnost (ECF) i Globalnoj Europi.

„Riječ je ključnom koraku u pregovorima koji nas dovodi puno bliže zajedničkom dogovoru prije kraja godine”, rekla je Raouna, a da će „konkretnih rezultata” biti prije isteka 2026. najavio je i povjerenik Europske komisije za trgovinu Maroš Šefčovič.

Pregovori o sedmogodišnjem proračunu izuzetno su zahtjevan proces jer su države tradicionalno podijeljene na neto-uplatiteljice, one koje u proračun više izdvajaju nego što dobiju natrag, i neto-primateljice koje zagovaraju veći proračun.

Na sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu razgovarat će se i o podršci Ukrajini, tjedan prije no što joj stiže prva uplata europskog zajma – 3,2 milijarde eura. S europskim premijerima razgovarat će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, par dana nakon što su Ukrajina i Moldavija otvorili prvi pregovarački klaster s EU-om.

Europsko vijeće osvrnut će se na nedavni sastanak na vrhu EU-zapadni Balkan u Tivtu i na situaciju na Bliskom istoku, u kontekstu koje će pozdraviti dogovor Irana i SAD-a, pozvati na punu implementaciju primirja u Libanonu te upozoriti na „katastrofalnu humanitarnu situaciju u Gazi” i ilegalna naselja na Zapadnoj obali, rekla je ciparska predstavnica.

Tema će biti i europska konkurentnost, kao i odnosi kontinenta s Kinom u kojima je potreban veći reciprocitet. Predsjednik europskih pučana (EPP) na sjednici je upozorio da EU s Kinom ima deficit od milijardu eura dnevno.

Šefčovič je naglasio da EU želi veći dijalog s kineskom stranom i uravnoteženiji odnos, a Raouna da je u odnosu dviju strana potrebno „smanjivanje rizika” a ne međusobno udaljavanje.