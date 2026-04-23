EU: 'Europa je u krizi, ljudi će možda morati promijeniti planove za godišnje odmore'

EU je upozorila da se Europa nalazi u 'vrlo ozbiljnoj krizi' jer zalihe zrakoplovnog goriva počinju nestajati zbog rata u Iranu, a ljudi bi mogli morati promijeniti planove za odmor ovog ljeta. 'Nažalost, vrlo je vjerojatno da će mnogi ljudi imati problema s odmorima, bilo zbog otkazivanja letova ili vrlo, vrlo skupih karata', rekao je za Sky News Dan Jorgensen, povjerenik EU za energetiku.

- Čak i ako učinimo sve što možemo, ako mlaznog goriva nema, onda ga nema, dodao je.

Jorgensen je dodao da je prvenstveno riječ o krizi cijena, a, zasad, ne o krizi opskrbe, iako dodaje da ne možemo biti sigurni da će kriza opskrbe biti spriječena, posebno zbog mlaznog goriva. Međunarodna agencija za energiju upozorila je da bi se u sljedećih od pet do šest tjedana mogli pojaviti veliki problemi s opskrbom. Zrakoplovne tvrtke već poduzimaju korake za smanjenje potražnje. Lufthansa Grupa, jedna od najvećih zrakoplovnih grupacija u Europi, najavila je otkazivanje 20.000 letova u nadolazećim mjesecima. Druge zrakoplovne tvrtke povećavaju cijene karata na dugim letovima kako bi pokrile povećane troškove goriva.

- Ako bismo sutra imali mir i otvorili Hormuški tjesnac, mislim da bismo se snašli i bez toga, ali moram reći da će čak i u najboljem slučaju kriza cijena trajati još dosta dugo. Plinska infrastruktura je uništena do te mjere da će za obnovu trebati godine, a to znači da ćemo mjesecima, a možda i godinama, vidjeti puno više cijene nego što smo imali prije početka ove krize, upozorio je Jorgensen.

Voditelj talijanske Uprave za civilno zrakoplovstvo rekao je da bi ljudi trebali razmisliti o provođenju ljetnih praznika u svojim matičnim zemljama.

- U prošlosti su cijene benzina dosezale i premašivale više od 100 dolara bez ikakvih značajnih nuspojava na zračni promet, ali ovaj put psihološki učinak ima destruktivan učinak na putnike, upozorio je Pierluigi di Palma.

- Najbolje je preporučiti odmore u blizini, ponovno otkrivanje prekrasnih mjesta u našoj zemlji. Za one koji ipak žele riskirati dugo putovanje, dobra je ideja razmotriti posebno osiguranje koje može pružiti uvjeravanje u vezi s zajamčenim povratom novca u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta, kaže.

EU je najavila mjere za pokušaj ograničavanja učinka energetske krize, uključujući planove za ubrzanje korištenja obnovljivih izvora energije i poticaje kućanstvima za ugradnju čistih izvora energije poput toplinskih pumpi i solarnih panela. EU također potiče države članice da smanje porez na električnu energiju u nadi da će to uvjeriti više ljudi da kupuju električna vozila