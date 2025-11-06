EU izgubila strpljenje: Srbija tapka na mjestu, vrijeme curi!

Šef Delegacije Europske unije u Beogradu Andreas von Beckerath poručio je u četvrtak da Srbija deklariranje svog strateškog cilja za pridruživanje Uniji mora pokazati Bruxellesu vidljivim učinkom, pobrojivši preuzete obveze koje stoje pred službenim Beogradom.

Von Beckerath je danas srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću uručio posljednje izvješće Europske komisije o napretku zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje Uniji, a na zajedničkoj konferenciji za medije konstatirao je da Srbija "i dalje nastavlja deklarirati članstvo u EU-u kao strateški cilj i to EU ozbiljno uzima".

"Sada je vrijeme da se to podupre konkretnim akcijama. Vlasti u Srbiji moraju jasno iskazati taj strateški izbor i izbjeći antieuropsku retoriku. Europska unija očekuje proaktivniji i objektivan način komunikacije o procesu pristupanja EU-u. Budućnost Srbije leži u EU-u i to treba jasno reći, ali ne samo riječima, već i djelima", rekao je šef misije EU-a u Beogradu.

Pregovore o pristupanju Uniji Srbija je započela 2014. godine i u proteklih 11 godina pregovaranja otvorila je samo 22 poglavlja, od kojih su dva zatvorena. U posljednje skoro četiri godine Srbija nije napravila nikakav pomak u pregovorima, zadnji klaster otvoren je u prosincu 2021. godine.

Srbija je i jedina od država kandidata koja nije usklađena s vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a u pogledu odnosa s Rusijom.

Od Srbije se, poručio je danas Von Beckerath, očekuje da prevlada zastoj u oblastima pravosuđa, vladavine prava, poštivanja ljudskih prava i da pod hitno preokrene nazadovanje u pogledu slobode izražavanja i erozije akademskih sloboda.

Istaknuo je da sve to podrazumijeva i veću usklađenost sa zajedničkom vanjskom politikom EU-a.

"Zaključak je - Srbija mora prevladati podjele, ponovo izgraditi povjerenje među političkim i građanskim akterima, moramo vidjeti konkretan, opipljiv napredak u vladavini prava, izbornom okviru i slobodi medija", naveo je Von Beckerath, ocijenivši kako "te reforme nisu lake, ali su neophodne i vrijede svakog truda".

Istaknuo je spremnost EU-a da i dalje nastavi pružati potporu Srbiji u demokratskim i institucionalnim reformama.

"Ali, vlasnik tog procesa je Srbija i o tome će se odlučiti ovdje", naglasio je Von Beckerath.

Srbijanski predsjednik Vučić ponovio je da članstvo u EU-u ostraje strateški cilj Srbije.

"Vi u EU-u ne morate brinuti - uskoro će kraj mog mandata, pa će doći netko šarmantniji. Naš strateški put je europski put, do izbora. Ne znam gdje bismo drugo išli. Mi smo u težoj poziciji nego drugi", istakanuo je Vučić.

Dodao je da će u pogledu reformi "dati sve od sebe".

"Uzet ćemo izvješće (Europske komisije) na veoma ozbiljan način u razmatranje, vidjet ćemo što možemo ispraviti", rekao je Vučić.

Na pitanje postoji li, poslije tri i pol godine, mogućnost promjene politika prema sankcijama Rusiji, Vučić je ukazao na odluke Vijeća za nacionalnu sigurnost, donijete na početku rata u Ukrajini.

"I u Vijeću za nacionalnu sigurnost i u vladi Srbije ljudi mogu tu odluku promjeniti. Vlada ima ovlasti da tu odluku promjeni", rekao je Vučić.

Komentirajući probleme proizašle u povodu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja je u većinskom ruskom vlasništvu, Vučić je rekao da je "manje pesimističan nego što je bio" i nada se da će "situacija u vezi sa NIS-om biti riješena, dobro i povoljno za Srbiju".