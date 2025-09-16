EU još uvijek usklađuje novi paket sankcija protiv Rusije

Razgovori o 19. paketu sankcija protiv Rusije se nastavljaju i on će biti predstavljen kad bude spreman, izjavila je u utorak glasnogovornica Komisije Paula Pinho.

- Razgovori se nastavljaju kako bismo imali solidan paket koji će biti predstavljen kad bude spreman - rekla je Pinho na konferenciji za novinare.

Očekivalo se da će Komisija ovaj tjedan objaviti prijedlog sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Glasnogovornica kaže da Komisija nikad nije objavila konkretni datum za objavu prijedloga i da se stoga ne može govoriti o odgodi.

Portal Politico.eu objavio je u utorak, pozivajući se na diplomatske izvore, da je u ponedjeljak popodne državama članicama poslana poruka da ne treba očekivati prijedlog 19. paketa u srijedu, kako se ranije spekuliralo. Novi paket trebao bi biti usmjeren na rusku flotu u sjeni, koja služi za zaobilaženje postojećih sankcija, banke te daljnje mjere za ograničenje prihoda od nafte.

Američki predsjednik Donald Trump je protekli vikend zatražio od članica NATO-a da prestanu kupovati rusku naftu i uvedu značajne sankcije Rusiji.

- Spreman sam na uvođenje značajnih sankcija Rusiji kada se sve NATO zemlje slože i počnu činiti isto te kada sve članice NATO-a prestanu od Rusije kupovati naftu - objavio je Trump na društvenoj mreži.

Također je predložio da NATO, u cjelini, Kini nametne carine između 50 i 100 posto kako bi oslabio njezin ekonomski utjecaj na Rusiju. Europska unija ne namjerava prihvatiti Trumpov prijedlog, barem kada se radi o 19. paketu sankcija.

Komisija ističe da već ima plan prema kojem bi EU postupno ukinuo uvoz plina i nafte iz Rusije i do kraja 2027. u potpunosti dokinuo ovisnost o ruskim fosilnim gorivima.