'EU ne može stalno odobravati odgodu Brexita svaka 2 tjedna'

Europska unija ne može nastaviti odobravati Velikoj Britaniji dvotjedne odgode Brexita, poručio je u četvrtak potpredsjednik Europske komisije.

Frans Timmermans rekao je za njemački list Die Welt da je EU dosegla limit onoga što može ponuditi Britaniji kada se radi o ustupcima kojima se želi prekinuti pat pozicija oko Brexita.

"Ne možemo zauvijek nastaviti pregovore o Brexitu i uvijek ih odgađati za dva tjedna", rekao je Timmermans. "Britanski parlament sada mora donijeti odluku i konačno reći što London želi".

"Mi imamo obavezu prema građanima EU-a, obavezu da zaštitimo jedinstveno tržište EU-a i da zaštitimo Irsku i principe Unije", dodao je Timmermans.

"Nastavit ćemo to raditi s punom odlučnošću. EU također ima svoje granice. I stigli smo do tih granica", rekao je Timmermans.

Naglasio je i kako je potrebno da britanska premijerka Theresa May i čelnik oporbenih laburista Jeremy Corbyn dođu do dogovora kojim će se prevladati zastoj, stvoren stoga što britanski parlament tri puta nije usvojio sporazum koji su postigli May i EU.

Na zadnjem summitu čelnici EU-a ponudili su Britaniji da do prošlog petka potvrdi Mayin dogovor s EU - što parlament nije učinio - i izađe do 22. svibnja, da predstavi vjerodostojnu alternativu s duljom odgodom izlaska, ili da izađe bez dogovora 12. travnja.

Britanski zastupnici usvojili su u srijedu zahtjev premijerki May da zatraži još jednu odgodu.

Ona je prije toga rekla kako želi da se Britaniji dopusti napuštanje Europske unije sa sporazumom 22. svibnja.

Bilo kakvu novu odgodu s trenutno određenog 12. travnja mora prihvatiti preostalih 27 članica EU-a.

Europski čelnici sastaju se na izvanrednom summitu u Bruxellesu dva dana prije tog roka.