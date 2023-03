EU oštro kritizira Dodika zbog kriminalizacije klevete: 'RS će utjecati na europski put BiH'

Europski povjerenik za proširenje Oliver Varhelyi pridružio se u petak kritikama na račun vlasti Republike Srpske upozoravajući da njihovi postupci dovode u pitanje europski put BiH, a izravni povod je odluka vladajuće većine u parlamentu RS da podrži kriminalizaciju klevete.

"To je korak u pogrešnom smjeru. EU poziva RS da povuče amandmane (na kazneni zakon) kako bi se osigurala sloboda izražavanja i medija", stoji u izjavi koju je Varhelyi objavio na Twitteru.

Narodna skupština RS u četvrtak je glasovima zastupnika iz stranaka koje čine vladajuću većinu pod kontrolom Milorada Dodika podržala nacrt izmjena entitetskog kaznenog zakona kojima bi se nakon dva desetljeća ponovo kriminalizirala kleveta za i za to bi kazneno djelo bile propisane drakonske novčane kazne od dvije i pol do više od 50 tisuća eura.

Nacrt zakona sada je poslan u javnu raspravu koja bi trebala trajati 60 dana, a vlasti RS odlučne su da zakon pokušaju progurati kroz parlament do ljeta. Istodobno odbacile su sve primjedbe novinarske zajednice i organizacija civilnog društva, ali i međunarodne zajednice koje su upozorile da se time planira ugušiti neovisne medije i spriječiti svaka kritika vlasti.

Odmah nakon što je parlament RS podržao nacrt spornog zakona glasnogovornik Europske komisije Peter Stano izjavio je da je to krivi put ne samo za entitet nego za cijelu državu.

"Odluka je nesporno korak u pogrešnom smjeru s užasavajućim učinkom na slobodu medija u RS, a istodobno dovodi u pitanje stratešku opredijeljenost vladajućih stranaka u RS za pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji", izjavio je Stano.

SAD: RS kreće na opasan put

Upozorio je da bi zakon, bude li usvojen, imao ozbiljne posljedice za civilno društvo i slobodu izražavanja i medija, a upravo njihovo neometano djelovanje čini dva od ukupno 14 prioriteta koje BiH mora ispuniti želi li napredovati prema članstvu u EU.

Vlasti predvođene Dodikom ignorirale su ranija slična upozorenja Europske unije koja je tražila da se sporni nacrt zakona povuče iz parlamentarne rasprave, a sada je slijedio novi sukob pošto je upravo na Dodikov poticaj entitetska vlada odmah nakon sjednice parlamenta donijela odluku kojom prekida sve kontakte s veleposlanstvima Sjedinjenih Država i Velike Britanije u BiH pod optužbom da se miješaju u unutarnje poslove.

Veleposlanstvo SAD odmah je upozorilo da RS time kreće na opasan put kojega je jedini cilj održati "korumpirani režim" na vlasti.

Britanski veleposlanik Julian Reilly odluku iz Banje Luke komentirao je na Twitteru porukom da sve nestabilnije Dodikove odluke samo štete interesima RS.

"Samo država BiH ima ovlasti donositi odluke o diplomatskim odnosima, a veleposlanstvo Velike Britanije nastavit će raditi na dobrobit svih građana ove zemlje", poručio je veleposlanik Rilley.

Osuda 'Dodikovom režimu'

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović u petak se pridružio osudama odluka vlasti RS koje je nazvao "Dodikovim režimom".

"Nakon najnovije skandalozne odluke Dodikovog režima u RS država Bosna i Hercegovina nastavit će još intenzivniju i snažniju suradnju sa Zapadom", izjavio je Bećirović. Pritom je pozvao zapadne države da se zajedno s vlastima u BiH odlučnije suprotstave "političkom zlu" koje prijeti sigurnosti BiH i regije.

Odluka o prekidu komunikacije s američkim i britanskim diplomatima, prema Dodikovim zamislima, trebala bi se odnositi i na srpske dužnosnike u tijelima vlasti BiH no nitko od njih do sada se nije očitovao o tome kani li to poštovati.

