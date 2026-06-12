EU poručila BiH: Građani žele članstvo, vrijeme je za reforme

Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca kazao je u petak kako je došlo vrijeme da vlasti te zemlje poslušaju svoje građane koji su još jednom potvrdili da žele članstvo u EU-u i iskoriste to raspoloženje kao snažan poticaj reformama. Direkcija za europske integracije BiH (DEI) u četvrtak je objavila rezultate posljednjeg istraživanja raspoloženja javnosti u toj zemlji u odnosu na europske integracije koje je pokazalo kako dvije trećine građana želi članstvo u Uniji i odmah bi glasalo za to ukoliko bi u ovom trenutku bio raspisan referendum. Istraživanje provedeno u travnju i svibnju na reprezentativnom uzorku od 1200 ispitanika pokazalo je i kako je potpora europskim integracijama sada veća za 4,5 posto u usporedbi s istovjetnim istraživanjem iz 2025. godine.

"Ove brojke su snažna poruka. Većina građana BiH zna da članstvo u EU znači sigurniju i prosperitetniju budućnost. Politički akteri trebaju slušati javnost i djelovati sada", kazao je Soreca komentirajući objavljene rezultate.

BiH je trenutačno na začelju procesa europskih integracija među državama zapadnog Balkana. Ta je zemlja nakon višegodišnjeg zastoja u ožujku 2024. godine dobila načelnu suglasnost Europskog vijeća za otvaranje pristupnih pregovora no uz uvjet usvajanja zakona o Sudu BiH i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV).

Ti zakoni do danas nisu usvojeni zbog prijepora među političkim strankama a zbog toga nije imenovana niti osoba koja bi bila glavni pregovarač. Na toj poziciji inzistira Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika no imenovanju njegova kandidata protive se tri bošnjačko-građanske stranke koje vjeruju da bi takva osoba samo usporavala pregovarački proces u interesu Moskve.

Sam Dodik nastavlja poticati euroskepticizam što je potvrdio i ovog tjedna kada se hvalio dobrim odnosima koje je osim s Rusijom uspostavio i sa sadašnjom američkom administracijom te s Kinom ali je potvrdio kako ima problema u odnosima da strukturama Europske unije na koju je i prebacio svu krivnju zbog toga.

"Moram priznati da imamo šumove sa briselskom administracijom, ali ovo je svakako najgora briselska administracija ikada", kazao je pojašnjavajući kako neće dopustiti da "RS bude dio EU u kojoj neće imati pravo glasa i biti logistika za militantne strukture".

Snažna protueuropska retorika koju uporno promiču Dodik i njegovi suradnici rezultirala je time da je potpora članstvu u EU u RS na razini od oko 54 posto dok je u Federaciji BiH za članstvo u EU čak 86 posto ispitanih.