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EU poručila BiH: Građani žele članstvo, vrijeme je za reforme

Piše HINA,
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EU poručila BiH: Građani žele članstvo, vrijeme je za reforme
Sarajevo: Dolazak sudionika na zasjedanje Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira | Foto: Armin Durgut/PIXSELL - IILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Dvije trećine građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak u Europsku uniju, a šef delegacije EU-a Luigi Soreca pozvao je političare da poslušaju jasnu poruku javnosti.

Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca kazao je u petak kako je došlo vrijeme da vlasti te zemlje poslušaju svoje građane koji su još jednom potvrdili da žele članstvo u EU-u i iskoriste to raspoloženje kao snažan poticaj reformama.  Direkcija za europske integracije BiH (DEI) u četvrtak je objavila rezultate posljednjeg istraživanja raspoloženja javnosti u toj zemlji u odnosu na europske integracije koje je pokazalo kako dvije trećine građana želi članstvo u Uniji i odmah bi glasalo za to ukoliko bi u ovom trenutku bio raspisan referendum. Istraživanje provedeno u travnju i svibnju na reprezentativnom uzorku od 1200 ispitanika pokazalo je i kako je potpora europskim integracijama sada veća za 4,5 posto u usporedbi s istovjetnim istraživanjem iz 2025. godine.

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"Ove brojke su snažna poruka. Većina građana BiH zna da članstvo u EU znači sigurniju i prosperitetniju budućnost. Politički akteri trebaju slušati javnost i djelovati sada", kazao je Soreca komentirajući objavljene rezultate.

BiH je trenutačno na začelju procesa europskih integracija među državama zapadnog Balkana. Ta je zemlja nakon višegodišnjeg zastoja u ožujku 2024. godine dobila načelnu suglasnost Europskog vijeća za otvaranje pristupnih pregovora no uz uvjet usvajanja zakona o Sudu BiH i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV).

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Ti zakoni do danas nisu usvojeni zbog prijepora među političkim strankama a zbog toga nije imenovana niti osoba koja bi bila glavni pregovarač. Na toj poziciji inzistira Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika no imenovanju njegova kandidata protive se tri bošnjačko-građanske stranke koje vjeruju da bi takva osoba samo usporavala pregovarački proces u interesu Moskve.

Sam Dodik nastavlja poticati euroskepticizam što je potvrdio i ovog tjedna kada se hvalio dobrim odnosima koje je osim s Rusijom uspostavio i sa sadašnjom američkom administracijom te s Kinom ali je potvrdio kako ima problema u odnosima da strukturama Europske unije na koju je i prebacio svu krivnju zbog toga.  

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"Moram priznati da imamo šumove sa briselskom administracijom, ali ovo je svakako najgora briselska administracija ikada", kazao je pojašnjavajući kako neće dopustiti da "RS bude dio EU u kojoj neće imati pravo glasa i biti logistika za militantne strukture".

Snažna protueuropska retorika koju uporno promiču Dodik i njegovi suradnici rezultirala je time da je potpora članstvu u EU u RS na razini od oko 54 posto dok je u Federaciji BiH za članstvo u EU čak 86 posto ispitanih.

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