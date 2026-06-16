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Ministar pesimističan

EU poslala upozorenje BiH: 'Bez ova dva zakona nema ni pristupnih pregovora...'

Piše HINA,
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EU poslala upozorenje BiH: 'Bez ova dva zakona nema ni pristupnih pregovora...'
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ministar pravosuđa Bunoza (HDZ BiH) ne vjeruje da će na Domu naroda biti moguće izglasati ove zakone, a prije svega onaj u Sudu BiH

Vlasti u Bosni i Hercegovini suočene su s učestalim pozivima iz Europske unije da što prije usvoje dva zakona koji bi im omogućili otvaranje pristupnih pregovora, no ministar pravosuđa te zemlje Davor Bunoza ocijenio je kako su zbog stalnih političkih prijepora mali izgledi da se to i dogodi.  Šef delegacije EU u Sarajevu Luigi Soreca ponovo je ovog tjedna upozorio kako bez usvajanja zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) i o sudovima, odnosno o prizivnom odjelu državnog suda BiH, ne može računati na početak pristupnih pregovora, iako je Europsko vijeće suglasnost za to dalo još u ožujku 2024. godine.

"Ovog tjedna zemlja ima priliku napraviti korak naprijed i unaprijediti vladavinu prava usvajanjem dva zakona i to zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV BiH) i zakona o sudovima, koji će se, po svemu sudeći, naći na dnevnom redu naredne sjednice Doma naroda parlamenta BiH. Pozivam sve političke lidere da pokažu svoju posvećenost i nastave rad po ovom pitanju", kazao je Soreca ističući kako je to jedini način da BiH pokuša nadoknaditi dramatični zaostatak u procesu europskih integracija u usporedbi s drugim državama regije, gdje brzi napredak bilježe Crna Gora i Albanija.

No ministar pravosuđa Bunoza (HDZ BiH) ne vjeruje da će na Domu naroda biti moguće izglasati ove zakone, a prije svega onaj u Sudu BiH, jer se predloženom sadržaju i dalje uporno protive iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika, a bez glasova zastupnika te stranke niti jedan zakon ne može biti usvojen u državnom parlamentu.

Oni su do sada opetovano blokirali usvajanje zakona rušenjem kvoruma u Domu naroda zahvaljujući činjenici da imaju tri od pet zastupnika u klubu Srba.

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Ministar Bunoza vjeruje kako će se to dogoditi i ukoliko bi Dom naroda ovog tjedna ponovo imao na dnevnom redu to zakonsko rješenje.

"Vrlo je upitno, ako ćemo biti realni, hoće li taj zakon dobiti potporu. Na žalost, nisam optimist. Sve su to verzije zapravo na kojima se radi već, pa možda i deset godina, a posljednje tri godine intenzivno. Međutim, potrebno je naći onu verziju zakona koja će zapravo imati dovoljno ruku u parlamentu BiH", kazao je Bunoza za javni servis TV Federacije BiH (FTV).

Za Dodika i njegovu stranku i dalje je sporno sjedište budućeg prizivnog odjela Suda BiH jer oni inzistiraju na Banjoj Luci, uz pretpostavku da tamo imaju veći politički utjecaj, dok je drugi prijedlog Istočno Sarajevo i to zbog operativnih i praktičnih razloga s obzirom na činjenicu da je sjedište Suda BiH u Sarajevu.

Drugi prijedlog podupiru i iz EU.

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Bunoza pak ističe kako je važnija bit predloženog zakona i to zbog opće ocjene da je postojeći model ustroja Suda BiH neodrživ. Osobe koje na tom sudu budu osuđene mogu se žaliti jedino tom istom sudu pa u praksi isti suci koji su donijeli prvostupanjsku presudu odlučuju i u žalbenom postupku.

"To nije sukladno europskoj praksi", upozorio je Bunoza.

Soreca u svom apelu vlastima u BiH ističe kako se Europska unija pokazala pouzdanim i iskrenim partnerom Bosne i Hercegovine u ovom procesu i spremna je surađivati sa svima kako bi podržala reforme usmjerene na poboljšanje funkcioniranja pravosudnog sustava sukladno standardima Europske unije.

"No jasno je da je naša kontinuirana potpora uvjetovana usklađivanjem prakse i zakonodavstva u Bosni i Hercegovini s europskim zakonodavstvom i standardima, imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina zemlja kandidat za članstvo u EU", kazao je šef delegacije EU.

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