EU povjerenik: 'Moramo izbjeći pogreške iz posljednje krize'
Mjere europskih vlada za ublažavanje utjecaja visokih cijena energije na poduzeća i potrošače moraju imati jasan krajnji rok i izbjeći pogreške iz energetske krize 2022. godine, poručio je europski povjerenik za gospodarstvo Valdis Dombrovskis.
Na proljetnim sastancima Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji se održavaju od 13. do 18. travnja u Washingtonu, Dombrovskis je upozorio da mjere zbog rasta cijena, potaknutog zatvaranjem Hormuškog tjesnaca u kontekstu američko-izraelskog rata protiv Irana, ne smiju poticati potražnju za fosilnim gorivima.
"Jedna od ključnih lekcija iz posljednje energetske krize jest da mjere često nisu bile dovoljno ciljane i da su predugo ostale na snazi, što ih je učinilo fiskalno znatno skupljima nego što je bilo potrebno", rekao je Dombrovskis u razgovoru s voditeljem europskog odjela MMF-a Alfredom Kammerom, dodajući da takav scenarij treba izbjeći.
Istaknuo je da veći dug i deficiti te više kamatne stope nego 2022. godine dodatno naglašavaju potrebu da vlade EU-a izbjegnu skupe i dugotrajne mjere za ublažavanje rasta cijena energije.
"Mjere moraju imati jasne rokove trajanja kako bi ostale privremene i trebaju izbjegavati povećanje potražnje za naftom i plinom u trenutku kada bi ona trebala padati", rekao je.
Dodao je da su mjere poput općeg smanjenja poreza politički i administrativno jednostavnije, dok ciljane mjere zahtijevaju više pripreme i preciznije definiranje korisnika.
"Uz ograničen fiskalni prostor i strože financijske uvjete moramo znatno više paziti da odgovor na krizu bude točno usmjeren", poručio je.
Neke zemlje EU-a već slijede takav pristup. Njemačka je u ponedjeljak odlučila privremeno smanjiti cijene goriva za potrošače i poduzeća u vrijednosti od 1,6 milijardi eura, dok je Francuska najavila da će mjere biti usmjerene samo na najpogođenije sektore, napominje Reuters.
