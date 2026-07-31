Kaos u Ceuti: Oko 50.000 migranata provalilo na granicu, u pokušaju ulaska u enklavu poginulo više od 30 ljudi, a EU traži hitne mjere
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EU pred najvećom migrantskom krizom. U Ceutu ih ušlo 50.000. Stručnjak: Treba ojačati granice
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Deseci tisuća ljudi, uglavnom mladića, nahrupile su iz Maroka u Ceutu, španjolsku enklavu na marokanskoj obali Sredozemlja. Dužnosnici procjenjuju da je tijekom 24 sata, što kopnom, što morem, u Ceutu ušlo oko 50.000 migranata, a više od 30 je poginulo. Uznemirujuće snimke i fotografije prikazuju tisuće ljudi koji su u četvrtak plivali prema Ceuti, hodali uz granični lukobran u Tarajalu ili pokušavali zaobići ograde postavljene uz obalu. Graničnu ogradu probili su na više mjesta, a pripadnika Civilne garde nije bilo dovoljno kako bi ih zaustavili, zbog čega su vlasti u pomoć poslale i vojsku.
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