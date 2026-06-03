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ADMINISTRATIVNA PREPREKA

EU priznala srpske pomorske dokumente: 'Veliki korak' za unutarnju plovidbu i tržište rada

Piše HINA,
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EU priznala srpske pomorske dokumente: 'Veliki korak' za unutarnju plovidbu i tržište rada
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Europska komisija odobrila je priznavanje certifikata, brodarskih knjižica i dnevnika koje izdaje Srbija, što će olakšati rad posada i otvoriti tržište unutarnje plovidbe Europske unije

Europska komisija (EK) priznala je certifikate o stručnoj osposobljenosti, brodarske knjižice i brodske dnevnike koje Srbija izdaje za unutarnju plovidbu, priopćio je u srijedu Stalni sekretarijat Transportne zajednice, ocijenivši to "važnim korakom za Srbiju u daljoj integraciji s transportnim sustavom Europske unije (EU)". Ta odluka u praksi znači da će profesionalni dokumenti članova posade u unutarnjoj plovidbi iz Srbije biti priznati na unutarnjim plovnim putevima EU-a, čime se uklanja važna administrativna prepreka i otvaraju nove mogućnosti za djelatnike, kompanije i transportne operatere, navedeno je u priopćenju.

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Djelatnicima, kompanijama i širem transportnom sektoru time se uklanja važna administrativna prepreka i stvaraju nove mogućnosti za mobilnost, zapošljavanje i poslovnu prekograničnu suradnju.

Rezultat je to četverogodišnjeg intenzivnog rada institucija Srbije, uz kontinuiranu podršku Transportne zajednice i suradnju s EK, dodaje se.

Direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice Matej Zakonjšek to je ocijenio kao "veliki korak naprijed za Srbiju i za integraciju zapadnog Balkana u transportno tržište EU-a" koji pokazuje "da reforme donose konkretne rezultate za ljude i gospodarstvo". 

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"Priznavanje dokumenata Srbije u oblasti unutarnje plovidbe olakšat će kvalificiranim djelatnicima rad na europskim plovnim putevima i ojačati ulogu Srbije u regionalnoj i europskoj transportnoj povezanosti”, istaknuo je Zakonjšek.

Prema navodima Transportne zajednice, odluka Europske komisije potvrđuje da je Srbija "poduzela neophodne mjere kako bi osigurala da njezin sustav izdavanja tih dokumenata ispunjava iste zahtjeve koji se primjenjuju u Europskoj uniji".

Stručnjaci u oblasti unutarnje plovidbe iz Srbije sada će, praktički, biti bolje povezani sa tržištem EU-a, što je "još jedan pokazatelj da usklađivanje s pravilima EU u oblasti transporta donosi praktične koristi".

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Ta prekretnica, kako je navedeno u priopćenju, "izravno je povezana i s Akcijskim planom nove generacije Transportne zajednice za vodni transport, čiji je cilj da podrži sigurniji, suvremeniji i bolje povezan sustav unutarnje plovidbe diljem zapadnog Balkana".

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