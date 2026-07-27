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EU proširuje popis droga, Hrvatska usklađuje zakon: Radi se o 3 sintetskim katinonima

Piše HINA,
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EU proširuje popis droga, Hrvatska usklađuje zakon: Radi se o 3 sintetskim katinonima
Klenovnik: Irena Hrstić u obilasku radova na Glavnoj bolničkoj zgradi | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Iz Ministarstva navode da su ti sintetski katinoni bliski srodnici poznatijeg mefedrona, koji se na crnom tržištu nude kao "legalna" zamjena za amfetamin, kokain i MDMA

Ministarstvo zdravstva uputilo je u javno savjetovanje Nacrt dopune Popisa droga kojim se nacionalno zakonodavstvo usklađuje s novom europskom direktivom, iako su tri tvari koje ona proglašava drogama u Hrvatskoj već zabranjene, priopćeno je u ponedjeljak iz Ministarstva. Povod je Delegirana direktiva Komisije (EU) 2025/2062, kojom se u definiciju droge iz Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP dodaju tri nove psihoaktivne tvari: 2-MMC (2-metilmetkatinon), 4-BMC (4-bromometkatinon) i NEP (N-etilnorpentedron).

Iz Ministarstva navode da su ti sintetski katinoni bliski srodnici poznatijeg mefedrona, koji se na crnom tržištu nude kao "legalna" zamjena za amfetamin, kokain i MDMA.

Budući da važeći hrvatski Popis droga u cijelosti obuhvaća skupinu katinona, sve tri tvari u Hrvatskoj su već zabranjene, pa dopuna ne uvodi nove zabrane, nego u Popis unosi izričito upućivanje na direktivu i time zaokružuje usklađenost s pravnom stečevinom Europske unije.

Ta prednost, ističu iz Ministarstva, rezultat je opredjeljenja Hrvatske za generički popis droga, uveden zbog vrlo brzog rasta broja tvari koje još nisu pravno regulirane, a predstavljaju prijetnju javnom zdravlju.

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Umjesto pojedinačnih spojeva, na Popis se uvrštavaju čitave kemijske skupine, čime su automatski izvan zakona i sve varijacije i derivati unutar njih, čak i prije nego što se pojave na ilegalnom tržištu, što nadležnim institucijama omogućuje pravodobnu zapljenu takvih tvari i sprječavanje njihova dolaska do krajnjeg korisnika.

Riječ je o dopuni Popisa droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, koju na temelju Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Zakona o sustavu državne uprave donosi ministrica zdravstva, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova.

"Laboratoriji sintetskih droga mijenjaju formulu brže nego što se mijenjaju propisi. Stoga u Hrvatskoj ne zabranjujemo tvar po tvar, nego cijele obitelji spojeva, tako da nas njihove nove inačice ne mogu iznenaditi. U prvome je planu zaštita javnog zdravlja, ponajprije naših mladih. Cilj nam je takve droge zaustaviti dok su još samo formula u laboratoriju, daleko od ulice", istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će 30 dana na portalu e-Savjetovanja, a dopuna stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

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Komentari 2
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