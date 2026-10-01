Ministri unutarnjih poslova EU-a sastaju se kako bi raspravili o novim mjerama za upravljanje migracijama, uključujući mogućnost obustave azila u slučaju masovnog dolaska migranata.
EU razmatra nova pravila za migrante: U slučaju masovnog dolaska mogli bi obustaviti azil
Ministri unutarnjih poslova država članica Europske unije sastaju se u četvrtak u Luxembourgu gdje će raspravljati o provedbi pakta o migracijama i azilu, vraćanju migranata u treće zemlje i o stanju u šengenskom području.
Ministri će raspravljati o prijedlogu da se uspostavi okvir za hitne intervencije u slučaju iznenadnog i masovnog dolaska migranata, poput onoga koji se dogodio ovoga ljeta u španjolskoj eksklavi Ceuta.
Jedna od ideja jest da se uvede mogućnost obustave postupka odobravanja azila u slučajevima korištenja migracija kao oružja i masovnih dolazaka.
“Europa treba potrebna sredstva za zaštitu svojih granica u svim okolnostima, posebno u scenarijima u kojima se masovni pokreti orkestriraju i koriste protiv EU“, izjavio je u srijedu povjerenik za unutarnje poslove Magnus Brunner.
Također se očekuje da će ministri usvojiti uredbu o uspostavi centara za povratak migranata u trećim zemljama.
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