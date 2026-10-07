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EU se sprema za veliki hibridni napad: Gotovo je nemoguće da neće biti žrtava, prije ili kasnije

Piše Filip Sulimanec,
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EU se sprema za veliki hibridni napad: Gotovo je nemoguće da neće biti žrtava, prije ili kasnije
Foto: Fabian Bimmer
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Od početka ruske invazije punog opsega na Ukrajinu, EU tvrdi da je Moskva intenzivirala kampanju kibernetičkih napada, sabotaža i drugih prikrivenih operacija diljem Unije

Glavni gradovi EU-a potiho se pripremaju za mogućnost da Europska unija mora odgovoriti na veliki hibridni napad u kojem bi poginulo više građana, što prema riječima petorice diplomata i dužnosnika EU-a izgleda sve izglednije.

No, pripreme su istodobno pokazale podjele oko toga koliko bi EU trebao imati ulogu u sigurnosnim pitanjima i preklapaju li se napori Unije s ulogom NATO-a, piše Politico.

Razgovori o scenariju najgoreg mogućeg napada održavaju se posljednjih tjedana među veleposlanicima svih 27 država članica EU-a u „ograničenom formatu“, odnosno bez mobitela i pomoćnika. Razgovori su intenzivirani nakon što je u kolovozu u zračnoj luci u Leipzigu pronađen dron s eksplozivom, rekli su diplomati i dužnosnici koji su, zbog povjerljivosti razgovora, govorili pod uvjetom anonimnosti, piše Politico.

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EU o takvim scenarijima raspravlja već godinama, a ranije je predstavio i takozvani „hibridni paket mjera“ usmjeren na koordinaciju odgovora na kibernetičke napade, uplitanje u izbore i sabotaže. No najnoviji razgovori usredotočeni su na rizik od ozbiljnijih napada koji bi mogli prouzročiti velik broj žrtava. Dvojica diplomata rekla su da je sastanak veleposlanika EU-a prošle srijede bio posebno posvećen upravo takvim scenarijima.

Od početka ruske invazije punog opsega na Ukrajinu, EU tvrdi da je Moskva intenzivirala kampanju kibernetičkih napada, sabotaža i drugih prikrivenih operacija diljem Unije.

„Europske demokracije suočavaju se sa sve većim brojem prijetnji“, rekao je europski povjerenik za pravosuđe Michael McGrath za POLITICO. „Jačamo sposobnost predviđanja i otkrivanja prijetnji, unapređujemo sustave ranog upozoravanja i osiguravamo da Europa može brzo i zajednički odgovoriti kada se testira otpornost naših demokracija.“

Mrtvi i ranjeni

Razgovori među diplomatima i ministrima EU-a usredotočeni su na mogućnost slanja timova za hitno djelovanje, oslobađanje dijela sredstava EU-a za pomoć pogođenoj državi te na pitanje kako bi čelnici institucija EU-a trebali komunicirati u takvoj situaciji, rekao je jedan dužnosnik EU-a.

„Moramo biti spremni za nešto ozbiljno“, rekao je visoki diplomat EU-a. „Nažalost, Leipzig nam je pokazao da vrlo ozbiljan incident, nešto što bi moglo prouzročiti više žrtava, nije isključen.“

Drugi dužnosnik EU-a dodao je: „S obzirom na opseg i razmjere ruskog djelovanja, prije ili kasnije gotovo je neizbježno da će biti žrtava. Čista je sreća što ih dosad nije bilo.“

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