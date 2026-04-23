EU sprema uvesti jeftino E20 gorivo. Pogledajte o čemu se radi i koje aute smijete tankati

Europska komisija na čelu s Ursulom von der Leyen, prema informacijama lista Bild, razmatra uvođenje jeftinijeg goriva E20. Ono sadrži takozvani udio bioetanola od 20 posto. Preduvjet za njegovo uvođenje na razini cijele Europe jest prilagodba Direktive EU o kvaliteti goriva (“Fuel Quality Directive”).

Trojica zastupnika Europske unije iz njemačke Kršćansko-demokratske unije, stručnjaci za energiju, klimu i promet, primili su pismo predsjednice Komisije (uvid u pismo ekskluzivno ima Bild).

Von der Leyen se obratila zastupnicima Peteru Lieseu, Jensu Giesekeu i Norbertu Linsu, koji se već dulje vrijeme zalažu za E20:

„Prema važećim pravilima, najveći dopušteni udio etanola u benzinu iznosi 10 posto (E10). Komisija potvrđuje ulogu koju veći udjeli biogoriva mogu imati u dekarbonizaciji postojećeg voznog parka. Kao dio revizije političkog okvira za goriva, Komisija će razmotriti dopuštanje većih udjela etanola (E20), uzimajući posebno u obzir moguće probleme povezane s prikladnošću motora postojećih vozila za to gorivo, kao i potrebu poticanja ulaganja u napredna biogoriva.“

Biogoriva

Velik uspjeh na svim razinama. Naime, dosad je ekološko gorivo dostupno samo na malom broju benzinskih postaja u Njemačkoj. Sada bi se jeftinije gorivo moglo uvesti diljem Europe.

U klubu zastupnika Europske pučke stranke to se slavi kao proboj. Klimatski političar Peter Liese izjavio je za Bild: „Biogoriva pojeftinjuju gorivo. To se događa odmah i bez nove infrastrukture. To je konkretan doprinos zaštiti klime koji izravno pogađa milijune Europljana.“

Jens Gieseke (CDU), glasnogovornik za promet u klubu Europske pučke stranke:

„Održiva biogoriva nezamjenjiv su instrument za brzu i društveno prihvatljivu dekarbonizaciju prometnog sektora. Za automobilsku industriju i potrošače E20 je rješenje koje već danas funkcionira. Proizvođači poput BMW-a, Volkswagena i Mercedes-Benza odobrili su E20 za novije motore.“

Norbert Lins (CDU), zamjenik predsjednika Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj:

„Domaći bioetanol stvara dodanu vrijednost u ruralnim područjima i jača sigurnost opskrbe Europe.“

Energetska kriza potaknula je rasprave o boljem korištenju biogoriva na više razina. Ne radi se samo o benzinu, nego i o dizelu. Posebno ulje repice dolazi u fokus kao alternativno i domaće gorivo. Prema stručnjacima koje citira Frankfurter Allgemeine Zeitung, gorivo od ulja repice kvalitetom je vrlo blizu dizelu. Iako ima nešto niži energetski sadržaj po litri, zbog veće gustoće smatra se gotovo ravnopravnim. Također, dizelski motori u načelu mogu sagorijevati i biljno ulje.

Tko ga smije tankat

E20 sadrži 20 posto bioetanola, što bi trebalo dodatno smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima i emisije CO2. Budući da je etanol oslobođen dijela poreza na emisije, procjenjuje se da bi litra mogla biti i do pet centi jeftinija od trenutačnog E10 benzina. Osim toga, E20 ima viši oktanski broj, oko 98, pa motorima pruža veću otpornost na detonacije i potencijalno mirniji rad, piše Autostart.

Iako većina modernih benzinskih automobila može koristiti E20, to ne vrijedi za sve motore. Volkswagen je već objavio da su gotovo svi benzinski modeli koncerna, uključujući Volkswagen, Audi, Škodu, Seat i Cupru, proizvedeni od 2016. godine spremni za novu vrstu goriva. Ipak, postoje iznimke. Snažni dvolitreni turbomotori s više od 300 KS, poput onih u Golfu R ili nekim sportskim izvedbama GTI-ja, zasad nisu preporučeni za E20 zbog mogućih problema s komponentama sustava goriva pod visokim opterećenjem.

Osim metalnih dijelova, veći udio etanola može dugoročno utjecati i na gumene brtve i cijevi u sustavu goriva. Iako proizvođači tvrde da je rizik od oštećenja mali ako se poštuju tvorničke preporuke, jasno je da vozači moraju provjeriti kompatibilnost prije točenja. Informacija o dopuštenom gorivu obično se nalazi na poklopcu spremnika ili u priručniku vozila.

Procjene iz Njemačke govore da bi čak 99 posto trenutačnog benzinskog voznog parka moglo koristiti E20 bez većih problema. E20 se smatra prijelaznim rješenjem u razdoblju dok električni automobili postupno preuzimaju tržište. Veći udio bioetanola trebao bi smanjiti emisije postojećeg voznog parka, no rasprave o stvarnom ekološkom učinku i dalje traju.

U Hrvatsku ovaj benzin vjerojatno neće stići tako brzo. Naime, unatoč tome što se E10 već godinama prodaje u njemačkoj i brojnim drugim europskim državama, kod nas ga naftne tvrtke još uvijek potpuno izbjegavaju, pa je teško za vjerovati da će prihvatiti još "rizičniji" E20. No na putovanjima kroz Europu treba biti oprezan i dobro provjeriti što točite u svoje spremnike, pogotovo ako vozite stariji benzinac.