Obavijesti

News

Komentari 0
KRAJ JEFTINE ONLINE KUPNJE

UDAR NA TEMU I SHEIN EU staje na kraj jeftinim pošiljkama iz Kine od srpnja, ovo su detalji

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
UDAR NA TEMU I SHEIN EU staje na kraj jeftinim pošiljkama iz Kine od srpnja, ovo su detalji
Foto: Dado Ruvic

Ako paket sadrži svilenu i vunenu odjeću, koja pripada različitim tarifnim skupinama, ukupni trošak carinske pristojbe mogao bi iznositi šest eura...

Kupnja jeftinijih proizvoda iz internetskih trgovina izvan Europske unije uskoro će postati skuplja. Naime, države članice EU dogovorile su uvođenje novih carinskih pravila kojima žele stati na kraj dosadašnjoj praksi prema kojoj su male pošiljke vrijednosti do 150 eura ulazile na europsko tržište bez plaćanja carine. Novi model dio je šire reforme europskog carinskog sustava, a cilj mu je izjednačiti uvjete poslovanja između europskih trgovaca i velikih internetskih platformi iz trećih zemalja koje posljednjih godina bilježe snažan rast prodaje unutar Unije.

Prema dogovoru Vijeća Europske unije, od 1. srpnja 2026. godine na male pošiljke koje se izravno dostavljaju kupcima u EU primjenjivat će se privremena pristojba od tri eura. Naknada će se obračunavati za svaku zasebnu kategoriju proizvoda koja se nalazi u paketu.

ILEGALNI PROIZVODI EU kaznio Temu s 200 mil. eura, Temu: Ova kazna nije razmjerna
EU kaznio Temu s 200 mil. eura, Temu: Ova kazna nije razmjerna

To znači da će kupci za pošiljke koje sadrže različite vrste robe plaćati više pristojbi. Primjerice, ako paket sadrži svilenu i vunenu odjeću, koja pripada različitim tarifnim skupinama, ukupni trošak carinske pristojbe mogao bi iznositi šest eura.

Mjera će ostati na snazi najmanje do sredine 2028. godine, odnosno do uspostave novog europskog carinskog informatičkog centra koji bi trebao omogućiti potpunu primjenu reformiranog carinskog sustava. Nakon toga privremeni model bit će zamijenjen redovnim carinskim pravilima za svu robu koja ulazi na područje Europske unije.

NOVE CARINE Udar na TEMU i SHEIN, EU uvodi carine: 'Više od 50 posto Hrvata prestat će naručivati'
Udar na TEMU i SHEIN, EU uvodi carine: 'Više od 50 posto Hrvata prestat će naručivati'

Europska komisija ističe kako broj malih pošiljki posljednjih godina eksplozivno raste. Samo tijekom 2024. godine u države članice stiglo je čak 4,6 milijardi paketa male vrijednosti, a više od 90 posto njih poslano je iz Kine.

U Bruxellesu smatraju da sadašnji sustav više nije održiv jer stvara neravnopravan položaj domaćih trgovaca te smanjuje prihode od carina. Novi model trebao bi osigurati dodatne prihode i europskom proračunu i državama članicama koje sudjeluju u naplati pristojbi.

Reforma carinskog sustava još uvijek je predmet pregovora između Europskog parlamenta i država članica, no europske institucije poručuju da je modernizacija nužna zbog naglog rasta internetske trgovine, sve složenijih trgovinskih tokova i novih geopolitičkih izazova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici
DETALJI MILIJUNSKE BUKTINJE

VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici

Policija navodi da je mlada četvorka od poduzetnika Marijana Kulaša tražila više milijuna eura na kripto adresu, na ime nepostojećeg duga. On je o svemu obavijestio policiju. Šteta u požaru je 1,2 milijuna eura
FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice
ORGANIZIRALA MLADU BANDU

FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice

Dva zapaljena Lamborghinija, još tri auta u plamenu, sedam stanova oštećenih u požaru i šteta od 1,2 milijuna eura. To je bilanca užasa u Velikoj Gorici koji je izazvala mlada banda koja je ucjenom pokušala iznuditi milijune
EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice: Plahtom kroz prozor!
ZAPALILI LAMBORGHINI

EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice: Plahtom kroz prozor!

Bježeći pred policijom, osumnjičenici su se spuštali niz zavezane plahte s trećeg kata zgrade, a u općem kaosu s balkona su bacili čak i psa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026