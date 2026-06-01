UDAR NA TEMU I SHEIN EU staje na kraj jeftinim pošiljkama iz Kine od srpnja, ovo su detalji

Kupnja jeftinijih proizvoda iz internetskih trgovina izvan Europske unije uskoro će postati skuplja. Naime, države članice EU dogovorile su uvođenje novih carinskih pravila kojima žele stati na kraj dosadašnjoj praksi prema kojoj su male pošiljke vrijednosti do 150 eura ulazile na europsko tržište bez plaćanja carine. Novi model dio je šire reforme europskog carinskog sustava, a cilj mu je izjednačiti uvjete poslovanja između europskih trgovaca i velikih internetskih platformi iz trećih zemalja koje posljednjih godina bilježe snažan rast prodaje unutar Unije.

Prema dogovoru Vijeća Europske unije, od 1. srpnja 2026. godine na male pošiljke koje se izravno dostavljaju kupcima u EU primjenjivat će se privremena pristojba od tri eura. Naknada će se obračunavati za svaku zasebnu kategoriju proizvoda koja se nalazi u paketu.

To znači da će kupci za pošiljke koje sadrže različite vrste robe plaćati više pristojbi. Primjerice, ako paket sadrži svilenu i vunenu odjeću, koja pripada različitim tarifnim skupinama, ukupni trošak carinske pristojbe mogao bi iznositi šest eura.

Mjera će ostati na snazi najmanje do sredine 2028. godine, odnosno do uspostave novog europskog carinskog informatičkog centra koji bi trebao omogućiti potpunu primjenu reformiranog carinskog sustava. Nakon toga privremeni model bit će zamijenjen redovnim carinskim pravilima za svu robu koja ulazi na područje Europske unije.

Europska komisija ističe kako broj malih pošiljki posljednjih godina eksplozivno raste. Samo tijekom 2024. godine u države članice stiglo je čak 4,6 milijardi paketa male vrijednosti, a više od 90 posto njih poslano je iz Kine.

U Bruxellesu smatraju da sadašnji sustav više nije održiv jer stvara neravnopravan položaj domaćih trgovaca te smanjuje prihode od carina. Novi model trebao bi osigurati dodatne prihode i europskom proračunu i državama članicama koje sudjeluju u naplati pristojbi.

Reforma carinskog sustava još uvijek je predmet pregovora između Europskog parlamenta i država članica, no europske institucije poručuju da je modernizacija nužna zbog naglog rasta internetske trgovine, sve složenijih trgovinskih tokova i novih geopolitičkih izazova.