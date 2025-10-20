Obavijesti

EU sve bliže potpunoj zabrani uvoza ruskog plina

EU ministri dogovorili zabranu uvoza ruskog plina do 2027., pregovori s EP-om kreću! Mađarska i Slovačka nemoćne, odluka pada bez njih...

Ministri energetike država članica EU-a dogovorili su u ponedjeljak u Luxembourgu svoje stajalište o zabrani uvoza plina iz Rusije do kraja 2027. i sada mogu početi pregovori s Europskim parlamentom o konačnom tekstu zakona. Ministri su potvrdili pregovaračko stajalište Vijeća, prema kojem bi uvoz ruskog plina bio zabranjen od 1. siječnja 2026. Postojeći ugovori sklopljeni prije 17. lipnja ove godine bili bi podložni prijelaznom razdoblju. Za kratkoročne ugovore to bi isteklo 17. lipnja 2026., a za dugoročne ugovore 1. siječnja 2028. Od tada bi uvoz plina, bilo ukapljenog bilo onog koji se transportira plinovodom bio potpuno zabranjen.

Nakon ove odluke stvorene su pretpostavke za početak pregovora s Europskim parlamentom, koji je svoje stajalište za pregovore usvojio prošli tjedan.

Europska komisija je u svibnju 2022. godine predložila plan za postupno smanjenje ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima (REPowerEU), a u svibnju ove godine predložila je dopunu te uredbe koja predviđa potpuno ukidanje uvoza ruskih fosilnih goriva do kraja 2027.

Uredba se donosi u redovitom zakonodavnom postupku, što znači da se odluke u Vijeću donose kvalificiranom većinom, a ne jednoglasno kao što je to slučaj kod izglasavanja sankcija. Stoga Mađarska i Slovačka, koje se protive ovome planu, ne mogu zaustaviti izglasavanje uredbe.

