EU ukida sankcije dvojici ruskih oligarha, Ukrajina bijesna

Europska unija je pristala ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihailu Fridmanu, kazao je europski diplomat u utorak, unatoč kritikama Kijeva. Do odluke je došlo nakon dugih pregovora i netom prije isteka roka u srijedu. Neke zemlje članice su zaprijetile da će blokirati daljnje sankcije protiv Rusije ako se mjere protiv oligarha ne ukinu.

Službeni dokumenti EU-a opisuju Usmanova kao "oligarha sklonog Kremlju koji ima osobito bliske veze s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom".

Fridmana pak "se nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika", prema bloku.

EU je obojici uveo sankcije 2022. godine.

Sankcije EU-a zbog rata u Ukrajini koje se uvode pojedincima i poduzećima potrebno je periodično obnavljati.

Planirano ukidanje sankcija protiv Usmanova i Fridmana je vezano za odluku da se produže mjere protiv drugih 3000 pojedinaca ili pravnih osoba. Te sankcije su trebale isteći rano u srijedu.

Europska unija prethodne večeri nije uspjela potvrditi načelni dogovor o ukidanju sankcija dvojici ruskih oligarha, što su zahtijevale Francuska i Luksemburg.

Načelni dogovor postignut je u ponedjeljak poslijepodne, ali se jedna država, prema diplomatskom izvoru Latvija, usprotivila njegovoj potvrdi, prenosi AFP. Odluke EU-a o sankcijama se donose jednoglasno.

Francuska je tražila da se sankcije ukinu Usmanovu, čemu su se protivile brojne članice EU-a i Ukrajina, upozoravajući na opasan presedan i lošu poruku Moskvi.

Pariz je kao razlog za uklanjanje Usmanova naveo "razloge nacionalne sigurnosti", bez dodatnog objašnjenja, prema europskim diplomatima.

Francuska je pozvala EU da ukine sankcije Usmanovu nakon što je bila izložena pritisku, kako su kazali - Azerbajdžana, koji je pritvorio najmanje dva francuska državljanina, izjavila su prošlog tjedna za Reuters tri europska diplomata. Visoki azerbajdžanski diplomat u petak je odbacio te tvrdnje.

Luksemburg je zatražio uklanjanje ruskog poslovnog čovjeka Fridmana s popisa sankcioniranih osoba, naveli su isti izvori.

Fridman od Luksemburga traži 16 milijardi dolara u postupku koji je završio na arbitraži. Diplomati EU-a su kazali kako je Luksemburg argumentirao da bi njegov slučaj održavanja sankcija EU-a protiv Fridmana mogao oslabiti ako bi se s popisa uklonio samo Usmanov.

Sankcije EU-a uključuju zamrzavanje imovine i zabranu putovanja na području 27 država članica.

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas pozvala je u ponedjeljak 27 članica da zadrže politiku sankcija, ocijenivši da ona mora ostati "u središtu" europske politike pritiska na Moskvu, tijekom konferencije za novinare u New Yorku, na marginama Opće skupštine UN-a.

"Jasno nam je potrebna stabilnost, što znači da sankcije ostanu na snazi ​​dulje. Zato radimo i na novom paketu sankcija", kazala je.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha uklanjanje dvojice oligarha ocijenio je u utorak "sramotnim i neopravdanim", a u ponedjeljak je već upozorio da će to poslati "lošu poruku Moskvi u trenutku kada pritisak treba pojačati", prenosi AFP.