Obavijesti

News

Komentari 2
Preokret u Bruxellesu

EU ukida sankcije dvojici ruskih oligarha, Ukrajina bijesna

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
EU ukida sankcije dvojici ruskih oligarha, Ukrajina bijesna
Foto: YVES HERMAN
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Europska unija odlučila je ukinuti sankcije ruskim oligarhima Usmanovu i Fridmanu, unatoč protivljenju Kijeva i upozorenjima na moguće negativne posljedice za međunarodnu sigurnost.

Europska unija je pristala ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihailu Fridmanu, kazao je europski diplomat u utorak, unatoč kritikama Kijeva.  Do odluke je došlo nakon dugih pregovora i netom prije isteka roka u srijedu. Neke zemlje članice su zaprijetile da će blokirati daljnje sankcije protiv Rusije ako se mjere protiv oligarha ne ukinu.

Službeni dokumenti EU-a opisuju Usmanova kao "oligarha sklonog Kremlju koji ima osobito bliske veze s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom".

Fridmana pak "se nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika", prema bloku.

Ukrajina bijesna EU ukida sankcije ruskim milijarderima: Usmanov i Fridman skidaju se s crne liste
EU ukida sankcije ruskim milijarderima: Usmanov i Fridman skidaju se s crne liste

EU je obojici uveo sankcije 2022. godine.

Sankcije EU-a zbog rata u Ukrajini koje se uvode pojedincima i poduzećima potrebno je periodično obnavljati.

Planirano ukidanje sankcija protiv Usmanova i Fridmana je vezano za odluku da se produže mjere protiv drugih 3000 pojedinaca ili pravnih osoba. Te sankcije su trebale isteći rano u srijedu.

Europska unija prethodne večeri nije uspjela potvrditi načelni dogovor o ukidanju sankcija dvojici ruskih oligarha, što su zahtijevale Francuska i Luksemburg.

UDAR NA RUSKE SAVEZNIKE Donald Trump potpisao zakon o novom paketu sankcija Rusiji
Donald Trump potpisao zakon o novom paketu sankcija Rusiji

Načelni dogovor postignut je u ponedjeljak poslijepodne, ali se jedna država, prema diplomatskom izvoru Latvija, usprotivila njegovoj potvrdi, prenosi AFP. Odluke EU-a o sankcijama se donose jednoglasno. 

Francuska je tražila da se sankcije ukinu Usmanovu, čemu su se protivile brojne članice EU-a i Ukrajina, upozoravajući na opasan presedan i lošu poruku Moskvi.

Pariz je kao razlog za uklanjanje Usmanova naveo "razloge nacionalne sigurnosti", bez dodatnog objašnjenja, prema europskim diplomatima.

Francuska je pozvala EU da ukine sankcije Usmanovu nakon što je bila izložena pritisku, kako su kazali - Azerbajdžana, koji je pritvorio najmanje dva francuska državljanina, izjavila su prošlog tjedna za Reuters tri europska diplomata. Visoki azerbajdžanski diplomat u petak je odbacio te tvrdnje.

energetsko primirje Kremlj pozdravio Trumpov prijedlog: 'Dobra ideja, ali ukinite nam sankcije!'
Kremlj pozdravio Trumpov prijedlog: 'Dobra ideja, ali ukinite nam sankcije!'

Luksemburg je zatražio uklanjanje ruskog poslovnog čovjeka Fridmana s popisa sankcioniranih osoba, naveli su isti izvori.

Fridman od Luksemburga traži 16 milijardi dolara u postupku koji je završio na arbitraži. Diplomati EU-a su kazali kako je Luksemburg argumentirao da bi njegov slučaj održavanja sankcija EU-a protiv Fridmana mogao oslabiti ako bi se s popisa uklonio samo Usmanov.

Sankcije EU-a uključuju zamrzavanje imovine i zabranu putovanja na području 27 država članica.

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas pozvala je u ponedjeljak 27 članica da zadrže politiku sankcija, ocijenivši da ona mora ostati "u središtu" europske politike pritiska na Moskvu, tijekom konferencije za novinare u New Yorku, na marginama Opće skupštine UN-a.

"Jasno nam je potrebna stabilnost, što znači da sankcije ostanu na snazi ​​dulje. Zato radimo i na novom paketu sankcija", kazala je.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha uklanjanje dvojice oligarha ocijenio je u utorak "sramotnim i neopravdanim", a u ponedjeljak je već upozorio da će to poslati "lošu poruku Moskvi u trenutku kada pritisak treba pojačati", prenosi AFP.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Vraća se toplinska kupola! Temperature idu iznad 40°C, evo što to znači za Hrvatsku
IZNADPROSJEČNI RUJAN

Vraća se toplinska kupola! Temperature idu iznad 40°C, evo što to znači za Hrvatsku

Masivna toplinska kupola ponovno se formira nad Europom, donoseći iznadprosječne temperature i potencijalne rizike za zdravlje građana, posebice u Dalmaciji i unutrašnjosti Hrvatske.
Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'
U ZABAVNOM PARKU

Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'

Kriminalistički istražitelji pokrenuli su opsežnu istragu kako bi precizno utvrdili slijed događaja i otkrili razlog zbog kojeg je radnik osiguranja uopće odlučio ući u strogo zabranjenu zonu...
Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...
TAJKUNOV KRVAVI TRAG

Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...

Teško ozlijeđene pješakinje koje je pokosio na Staroj zagorskoj samo je ovlaš pogledao onako bespomoćne i raskrvavljene te se dao se u bijeg. Nije pozvao Hitnu ni policiju. Rekao je da se bojao krvi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026