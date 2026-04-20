NA EUROPSKOJ STRANPUTICI

EU VUČIĆU ZATVARA PIPU? Komšije ostaju bez milijardu eura europskih sredstava

Piše Filip Sulimanec,
Beograd: Predsjednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se medijima u zgradi Generalnog sekretarijata | Foto: Milos Tesic/ATA Images/PIXSELL

Srbija ostaje bez 1,5 milijardi eura iz takozvanog „Plana rasta” zbog kontroverznih pravosudnih reformi

EU će zamrznuti sredstva namijenjena Srbiji jer zemlja nazaduje u proeuropskim reformama, doznaje N1. To će povjerenica EU za proširenje Marta Kos i službeno objaviti na današnjem sastanku Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta (AFET).

Srbija ostaje bez 1,5 milijardi eura iz takozvanog „Plana rasta” zbog kontroverznih pravosudnih reformi. Međutim, konačna odluka bit će donesena nakon što Venecijanska komisija objavi svoje mišljenje o takozvanim „Mrdićevim zakonima”.

RAKURS IZ BRUXELLESA Picula za 24sata: Poraz Orbana je udarac za Vučića. Srpski svijet ne može proći u Europskoj uniji
Picula za 24sata: Poraz Orbana je udarac za Vučića. Srpski svijet ne može proći u Europskoj uniji

Kos je već ocijenila da usvajanjem i provedbom tih zakona Srbija nazaduje na putu prema EU i zatražila je da se njihova primjena zakonski obustavi.

Osim toga, svih šest država zapadnog Balkana suočava se s mogućnošću da ostane uskraćeno za više od 700 milijuna eura.

Kako N1 doznaje, cijeli Balkan propušta priliku dobiti taj novac ako propusti ispuniti reformske zadatke do 30. lipnja. Riječ je o reformama koje su trebale biti obavljene do kraja lipnja prošle godine, ali je taj rok u međuvremenu pomaknut.

Kos će upozoriti na ovu mogućnost na današnjem sastanku AFET-a kako bi države shvatile da vrijeme istječe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

ESKALACIJA Iran ima spremne mete. Pune rakete ko ludi: Ne planiramo nove razgovore
IZ MINUTE U MINUTU

ESKALACIJA Iran ima spremne mete. Pune rakete ko ludi: Ne planiramo nove razgovore

Mir na Bliskom istoku visi o niti. Američka mornarica zaplijenila je iranski brod Touska koji je putovao iz Kine. Iran je najavio osvetu za upad američkih marinaca. Usprkos primirju, Izrael uništava sela na jugu Libanona
FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!
UF, KAKO SU GA OBNOVILI

FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!

Hrvatski ronilački savez je u problemima, svjetski prvaci neće na natjecanje. Bivši šef Čuljak je sam sebi i svom klubu odobrio 1,5 milijuna kuna za obnovu broda koji i sad propada: Želimo da Uskok dođe što prije
FOTO Pogledajte što stiže prema Hrvatskoj: Temperature naglo padaju, na snazi više alarma!
EVO ŠTO NAS ČEKA

FOTO Pogledajte što stiže prema Hrvatskoj: Temperature naglo padaju, na snazi više alarma!

Prema večeri oborine će biti sve češće i u središnjim krajevima, a tijekom noći proširit će se i na ostatak zemlje

