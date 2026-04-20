EU VUČIĆU ZATVARA PIPU? Komšije ostaju bez milijardu eura europskih sredstava

EU će zamrznuti sredstva namijenjena Srbiji jer zemlja nazaduje u proeuropskim reformama, doznaje N1. To će povjerenica EU za proširenje Marta Kos i službeno objaviti na današnjem sastanku Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta (AFET).

Srbija ostaje bez 1,5 milijardi eura iz takozvanog „Plana rasta” zbog kontroverznih pravosudnih reformi. Međutim, konačna odluka bit će donesena nakon što Venecijanska komisija objavi svoje mišljenje o takozvanim „Mrdićevim zakonima”.

Kos je već ocijenila da usvajanjem i provedbom tih zakona Srbija nazaduje na putu prema EU i zatražila je da se njihova primjena zakonski obustavi.

Osim toga, svih šest država zapadnog Balkana suočava se s mogućnošću da ostane uskraćeno za više od 700 milijuna eura.

Kako N1 doznaje, cijeli Balkan propušta priliku dobiti taj novac ako propusti ispuniti reformske zadatke do 30. lipnja. Riječ je o reformama koje su trebale biti obavljene do kraja lipnja prošle godine, ali je taj rok u međuvremenu pomaknut.

Kos će upozoriti na ovu mogućnost na današnjem sastanku AFET-a kako bi države shvatile da vrijeme istječe.