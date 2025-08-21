EU želi izboriti niže američke carine na aute retroaktivno

EU pokušat će izboriti niže američke carine na europske automobile retroaktivno od 1. kolovoza, rekao je u četvrtak europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič, u trenutku kada transatlantski partneri dogovaraju pojedinosti okvirnog trgovinskog sporazuma koji su postigli u srpnju u Škotskoj.

U zajedničkoj izjavi na tri i pol stranice, dvije strane navele su da će SAD na većinu uvoza iz EU-a uvesti carine od 15 posto te popis danih obećanja, uključujući europsko obećanje da će ukinuti carine na američku industrijsku robu i odobriti preferencijalni pristup tržištu za široki raspon američkih poljoprivrednih proizvoda, uključujući i morske plodove.

Washington će poduzeti korake da smanji sadašnje američke carine na automobile i automobilske dijelove od 27,5 posto, što je veliko opterećenje za europske proizvođače, kada Bruxelles iznese zakonske propise koji su potrebni da bi se provela obećana smanjenja carina na američku robu.

U izjavi se navodi da će manje američke carine na automobile i automobilske dijelove stupiti na snagu prvoga dana mjeseca u kojem EU predstavi zakonske propise.

Šefčovič je rekao da Komisija ima "čvrstu namjeru" iznijeti prijedloge do kraja mjeseca, što znači da bi se smanjenje američkih carina na automobile uvelo retroaktivno od 1. kolovoza.

Visoki američki dužnosnik, koji je želio ostati neimenovan, rekao je da se nada da bi europski proizvođači automobila mogli dobiti olakšicu u roku "nekoliko tjedana".

"Čim iznesu taj zakon, i ne mislim da ga usvoje i u cijelosti provedu, nego zaista iznesu, bit ćemo u poziciji da im damo tu olakšicu", rekao je.

Američki predsjednik Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavili su da su postigli dogovor o trgovini 27. srpnja na Trumpovu luksuznom golf igralištu u Turnberryju u Škotskoj nakon nekoliko mjeseci pregovora.

Ponovno su se sastali ovaj tjedan u sklopu pregovora o okončanju rata u Ukrajini kada su oboje pohvalili svoj okvirni trgovinski dogovor kao povijesno postignuće. U zajedničkoj izjavi istaknuto je da bi dogovor s vremenom mogao biti proširen na nova područja i dodatno poboljšati pristup tržištima.

Trgovinski dogovor "još" ne uključuje vina i žestoka alkoholna pića, rekao je Šefčovič, dodajući da vrata nisu zatvorena za daljnje snižavanje carina za taj sektor i druge sektore koji nisu obuhvaćeni sadašnjim dogovorom. Priznao je ipak da neće biti lako osigurati izuzeća za žestoka alkoholna pića.