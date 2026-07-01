Velika većina hrvatskih građana, 81 posto, smatra EU stabilnim mjestom za život u nesigurnom svijetu
EUROBAROMETAR Hrvati sve više vjeruju EU-u, a najveći problem i dalje im je inflacija
Raste broj hrvatskih građana koji smatraju da je Europska unija stabilno utočište od geopolitičkih nesigurnosti, ali očekuju od Europskog parlamenta da prioritet bude inflacija, po čemu su iznad prosjeka EU-a, pokazali su podaci Eurobarometra od srijede.
Velika većina hrvatskih građana, 81 posto, smatra EU stabilnim mjestom za život u nesigurnom svijetu, što je porast od šest posto u odnosu na jesen prošle godine, dok je postotak Europljana koji se slažu s tom tvrdnjom 75 posto.
Ipak, građani EU-a žele da blok i pojača svoje napore, budući da više od dvije trećine njih priželjkuje da ima još važniju ulogu u zaštiti građana od globalnih kriza i sigurnosnih rizika. Gotovo tri četvrtine složilo bi se da EU za to mora raspolagati s više sredstava.
Kako bi EU ojačala svoju ulogu u svijetu, građani najvažnijima smatraju jačanje obrane i sigurnosti (njih 39 posto) te energetske neovisnosti (njih 35 posto). Na trećem su mjestu konkurentnost i gospodarstvo.
Rezultati su to najnovijeg istraživanja Eurobarometra koje je naručio Europski parlament, objavljenog u srijedu. Agencija Verian provela je istraživanje uživo, obavljeno je 26 tisuća intervjua u razdoblju od 9. travnja do 4. svibnja u svih 27 država članica.
“U nemirnom svijetu, to je povjerenje najveća snaga Europe. Ono dolazi s jasnim očekivanjem da djelujemo odlučno kako bismo našim građanima pružili sigurnost, blagostanje i nove mogućnosti”, izjavila je predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola.
Sve skuplji život
U Hrvatskoj 71 posto građana kaže da je zadovoljno kvalitetom života, koju za većinu čine financije (51 posto). Nešto manje ispitanika navelo je kao čimbenik kvalitete života sigurnost i kvalitetu hrane, društveni život te fizičko i mentalno zdravlje.
Ispitanici u Hrvatskoj sa 61 posto u odnosu na 47 izraženije nego oni na razini EU-a kao prioritetnu temu za rad Europskog parlamenta navode inflaciju i troškove života, premda je to mišljenje posvuda u porastu i svi su mišljenja da je potrebno unaprijediti gospodarstvo.
Hrvati dodatno žele da se EP više bavi siromaštvom i socijalnom isključenošću, poljoprivredom i sigurnošću hrane, javnim zdravljem te obranom i sigurnošću EU-a.
„Europa je gospodarska sila. Imamo talent i jak potencijal. Zajedništvom možemo osigurati gospodarski rast, no sada trebamo aktivirati sve svoje potencijale koji će dovesti do izravnih poboljšanja u svakodnevnom životu građana,“ obvezala se predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola.
Čak 81 posto Hrvata također smatra da je njihova zemlja imala koristi od pridruživanja bloku zbog poslovnih mogućnosti i očuvanja mira i sigurnosti. To je pitanje općenito na razini EU-a dobilo najpozitivniji odgovor od 1983. otkad ga se postavlja. Hrvatsku je pod svoje okrilje kao 28. članicu Europska unija primila 2013. godine te je i dalje najnovija članica, ali ju je nakon toga napustilo Ujedinjeno Kraljevstvo pa ih sada broji 27.
Doprinos Unije očuvanju mira i jačanju sigurnosti smatra se glavnom i rastućom korišću od članstva, a na drugom je mjestu percipirana poboljšana suradnja među državama članicama, dok građani općenito očekuju da države djeluju još jedinstvenije prema ostatku svijeta, navodi se u priopćenju.
Sveopće raspoloženje građana varira između nesigurnosti (44 posto) i nade (43 posto), dvaju osjećaja koje su ispitanici najčešće birali za opis svojeg trenutačnog emocionalnog stanja. Najveća je zabrinutost oko opadanja kvalitete života u Francuskoj, Portugalu, Austriji i Njemačkoj.
Za razliku od ostalih Europljana, većina su Hrvata optimisti oko budućnosti. Tako se izjašnjava 52 posto ispitanika, dok je dominantan osjećaj nada, a slijede odlučnost te samopouzdanje.
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