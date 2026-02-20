Obavijesti

REZULTATI EUROJACKPOTA

Eurojackpot 15. kolo: Ovo su izvučeni brojevi. Provjerite listić

Foto: Hrvatska lutrija

U ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade (5+2)

Provjerite rezultate Eurojackpota za 15. kolo održano 20. veljače 2026. godine, uključujući dobitne brojeve, iznose dobitaka i očekivani jackpot za sljedeće kolo.

U 15. kolu Eurojackpota, održanom 20. veljače 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 11, 17, 23, 36, 40, a dodatni brojevi su 5 i 6.

U ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade (5+2). Dobitnici po kategorijama su sljedeći:

- 5+1: 7 dobitnika, svaki osvaja 314.298,90 EUR
- 5+0: 9 dobitnika, svaki osvaja 137.861,10 EUR
- 4+2: 38 dobitnika, svaki osvaja 5.385,70 EUR
- 4+1: 1.015 dobitnika, svaki osvaja 247,00 EUR
- 4+0: 1.915 dobitnika, svaki osvaja 152,70 EUR
- 3+2: 2.661 dobitnika, svaki osvaja 89,50 EUR
- 2+2: 26.815 dobitnika, svaki osvaja 29,20 EUR
- 3+1: 8.553 dobitnika, svaki osvaja 17,50 EUR
- 3+0: 41.165 dobitnika, svaki osvaja 17,50 EUR
- 1+2: 137.522 dobitnika, svaki osvaja 15,10 EUR
- 2+1: 57.057 dobitnika, svaki osvaja 9,10 EUR

Očekivani jackpot u 16. kolu iznosi čak 61.000.000 EUR.

Joker broj za ovo kolo je: 091625.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

