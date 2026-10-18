EUROPA GORI Sprema li se revolucija? Mladi masovno izlaze na ulice velikih gradova

Više od 1200 ljudi uhićeno je nakon nasilnih prosvjeda koji su u subotu zahvatili Francusku, najmanje 150 policajaca je ozlijeđeno, a Pariz se pretvorio u poprište požara, razbijenih izloga i sukoba. Dok su stotine tisuća ljudi izlazile na ulice nezadovoljne životnim uvjetima i stanjem javnih službi, nasilne skupine palile su automobile, napadale policiju i pljačkale trgovine. Istodobno se u Europi priprema nova mobilizacija mladih koja bi 20. studenoga trebala zahvatiti 48 država.

Foto: Retuers

Prosvjednici u Parizu podizali su barikade, bacali kamenje na policijska vozila i palili automobile. U pojedinim dijelovima grada policija je koristila suzavac. Izgrednici su pokušali provaliti u robnu kuću Galeries Lafayette, demolirali banke i pljačkali luksuzne trgovine. Nasilje se proširilo i na druge francuske gradove. U Limogesu je zapaljena povijesna gradska vijećnica, a u Lyonu turistički ured. Francuske vlasti izvijestile su i o teškoj ozljedi mladića koji je, prema navodima medija, podigao šok-bombu te ostao bez ruke.

U Belgiji i Italiji 17. listopada također je došlo do sukoba prosvjednika i policije. U Bruxellesu se okupilo nekoliko stotina ljudi, uglavnom mladih, a prosvjedi su prerasli u sukobe s policijom. Dio demonstranata nosio je maske, uzvikivao antifašističke slogane, a neki su prevrnuli automobil. Policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima.

Studenti prosvjeduju zbog rasta troškova obrazovanja

Studentske skupine prosvjedovale su zbog rasta troškova obrazovanja i reformi za koje strahuju da bi mogle otežati pristup visokom obrazovanju. Prosvjedi su održani i u Liègeu, gdje su studenti upozoravali na probleme belgijskog frankofonog obrazovnog sustava i visoke troškove studiranja.

Foto: Retuers

U Milanu je prosvjed protiv ratova i rastućih troškova života počeo mirno, ali je završio nasiljem. Maskirani izgrednici bacali su kamenje i druge predmete na policiju, pljačkali trgovine i palili barikade napravljene od ugostiteljskih stolova.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Policija je upotrijebila suzavac i vodene topove, a središnji trg Piazza del Duomo i luksuzna trgovačka galerija evakuirani su. Prema izvješćima talijanskih medija, ozlijeđena su najmanje dva policajca, a privedeno je oko 50 prosvjednika, među kojima je bilo i maloljetnika.

Foto: profimedia

Prosvjedi i neredi šire se Albanijom, tisuće mladih Albanaca okupile se u subotu ispred ministarstva obrazovanja u središtu Tirane, petog dana sve raširenijeg pokreta koji želi dovršiti 13 godina dugu vladavinu premijera Edija Rame.

Policija je objavila da je dosad privedeno 500 prosvjednika, od kojih je 330 već pušteno na slobodu. Ozlijeđeno je oko 120 policajaca i 45 prosvjednika, iako mnoge ozljede prosvjednika vjerojatno nisu evidentirane.

Foto: profimedia

Dok se europski gradovi suočavaju s prosvjedima, u pozadini se priprema i šira europska mobilizacija mladih. Prema pisanju Jutarnjeg lista, međunarodna kampanja International Youth Strike okuplja tridesetak europskih omladinskih i studentskih organizacija iz više od deset zemalja Europske unije. Slogan kampanje glasi "Fight for Our Future, Not Their Wars" (Borimo se za svoju budućnost, a ne njihove ratove).

Pokret se nadovezuje na nezadovoljstvo mladih obrazovnim sustavom, životnim uvjetima i nedostatkom perspektive.