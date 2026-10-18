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PROSVJEDI PRELAZE U NASILJE

EUROPA GORI Sprema li se revolucija? Mladi masovno izlaze na ulice velikih gradova

Piše Martina Pauček Šljivak,
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EUROPA GORI Sprema li se revolucija? Mladi masovno izlaze na ulice velikih gradova
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Foto: Lucas Destrem
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Pariz se pretvorio u poprište požara, razbijenih izloga i sukoba. Prosvjeduje se i u Italiji, Belgiji i Albaniji, a govori se da će prosvjedi zahvatiti i ostatak Europe.

Više od 1200 ljudi uhićeno je nakon nasilnih prosvjeda koji su u subotu zahvatili Francusku, najmanje 150 policajaca je ozlijeđeno, a Pariz se pretvorio u poprište požara, razbijenih izloga i sukoba. Dok su stotine tisuća ljudi izlazile na ulice nezadovoljne životnim uvjetima i stanjem javnih službi, nasilne skupine palile su automobile, napadale policiju i pljačkale trgovine. Istodobno se u Europi priprema nova mobilizacija mladih koja bi 20. studenoga trebala zahvatiti 48 država.

Foto: Retuers

Prosvjednici u Parizu podizali su barikade, bacali kamenje na policijska vozila i palili automobile. U pojedinim dijelovima grada policija je koristila suzavac. Izgrednici su pokušali provaliti u robnu kuću Galeries Lafayette, demolirali banke i pljačkali luksuzne trgovine. Nasilje se proširilo i na druge francuske gradove. U Limogesu je zapaljena povijesna gradska vijećnica, a u Lyonu turistički ured. Francuske vlasti izvijestile su i o teškoj ozljedi mladića koji je, prema navodima medija, podigao šok-bombu te ostao bez ruke.

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U Belgiji i Italiji 17. listopada također je došlo do sukoba prosvjednika i policije. U Bruxellesu se okupilo nekoliko stotina ljudi, uglavnom mladih, a prosvjedi su prerasli u sukobe s policijom. Dio demonstranata nosio je maske, uzvikivao antifašističke slogane, a neki su prevrnuli automobil. Policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima.

Studenti prosvjeduju zbog rasta troškova obrazovanja

Studentske skupine prosvjedovale su zbog rasta troškova obrazovanja i reformi za koje strahuju da bi mogle otežati pristup visokom obrazovanju. Prosvjedi su održani i u Liègeu, gdje su studenti upozoravali na probleme belgijskog frankofonog obrazovnog sustava i visoke troškove studiranja.

Foto: Retuers

U Milanu je prosvjed protiv ratova i rastućih troškova života počeo mirno, ali je završio nasiljem. Maskirani izgrednici bacali su kamenje i druge predmete na policiju, pljačkali trgovine i palili barikade napravljene od ugostiteljskih stolova.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Police clash with protesters during demonstration in Paris Fire in Limoges city hall amid protests in France Police clash with protesters during demonstration in Paris
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Policija je upotrijebila suzavac i vodene topove, a središnji trg Piazza del Duomo i luksuzna trgovačka galerija evakuirani su. Prema izvješćima talijanskih medija, ozlijeđena su najmanje dva policajca, a privedeno je oko 50 prosvjednika, među kojima je bilo i maloljetnika.

Foto: profimedia

Prosvjedi i neredi šire se Albanijom, tisuće mladih Albanaca okupile se u subotu ispred ministarstva obrazovanja u središtu Tirane, petog dana sve raširenijeg pokreta koji želi dovršiti 13 godina dugu vladavinu premijera Edija Rame.

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Policija je objavila da je dosad privedeno 500 prosvjednika, od kojih je 330 već pušteno na slobodu. Ozlijeđeno je oko 120 policajaca i 45 prosvjednika, iako mnoge ozljede prosvjednika vjerojatno nisu evidentirane.

Foto: profimedia

Dok se europski gradovi suočavaju s prosvjedima, u pozadini se priprema i šira europska mobilizacija mladih. Prema pisanju Jutarnjeg lista, međunarodna kampanja International Youth Strike okuplja tridesetak europskih omladinskih i studentskih organizacija iz više od deset zemalja Europske unije. Slogan kampanje glasi "Fight for Our Future, Not Their Wars" (Borimo se za svoju budućnost, a ne njihove ratove).

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Pokret se nadovezuje na nezadovoljstvo mladih obrazovnim sustavom, životnim uvjetima i nedostatkom perspektive.

Foto: profimedia

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