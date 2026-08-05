Europa gori! Temperature ruše rekorde, nuklearke smanjuju proizvodnju, Dunav presušuje

Europa, kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu, ovog je ljeta pogođena rekordnim vrućinama i razornim šumskim požarima, a posebno teško pogođene posljednjih tjedana bile su Francuska i Španjolska. Žarište toplinskog vala pomaknulo se istočnije. Italija je za svoje velike gradove proglasila crveno upozorenje na vrućinu, a temperature su se u nekim područjima popele na oko 40 stupnjeva Celzijevih. U Albaniji su se hitne službe borile sa šumskim požarom u južnoj regiji Mallakaster.

Vrućina je potaknula Vatikan da prvu tjednu opću audijenciju pape Lava nakon srpanjske stanke premjesti u zatvoreni prostor umjesto da je održi na Trgu svetog Petra.

Temperatura je u austrijskom gradu Bad Deutsch-Altenburgu blizu granice sa Slovačkom dosegla rekordnih 41,2 stupnja Celzija, priopćila je nacionalna meteorološka služba GeoSphere Austria.

Prethodni rekord od 41,0 stupnjeva Celzijevih postavljen je u utorak u obližnjem Beču.

Preko granice u Mađarskoj, tvrtke i kućanstva smanjili su ovog tjedna potrošnju električne energije nakon vladina apela da se ublaži pritisak na mrežu zbog teške suše. Glavni grad Budimpešta suočava se s vrhuncem toplinskog vala u iduća dva dana, s temperaturama koje će se u srijedu poslijepodne približiti 40 Celzijevih stupnjeva.

Sve niži vodostaj Dunava prisilio je Mađarsku da uglavnom zatvori svoju jedinu nuklearnu elektranu koja za hlađenje koristi riječnu vodu, izazvavši energetsku krizu koja je dovela kapacitete opskrbe električnom energijom do krajnjih granica.

Nuklearna elektrana Krško, koja opsrbljuje potrošače u Sloveniji i Hrvatskoj, priopćila je u srijedu da će tijekom noći početi smanjivati snagu reaktora zbog iznimno visokih temperatura i niskog vodostaja rijeke Save koja se ulijeva u Dunav. Elektrana će u početku smanjiti proizvodnju na 80 posto kapaciteta.

Dalje na zapadu, vodostaj rijeke Rajne u Njemačkoj dosegnuo je nove najniže razine. Neke usluge teretnog prijevoza su obustavljene, a druge su nastavljene, ali sa znatno manje tereta. Rajnom se prevozi roba kao što su žitarice, rude i benzin.