Europa na udaru vrućina: Francuska srušila temperaturni rekord, zatvaraju se škole

Francuska je u srijedu zabilježila najtopliji dan otkako se vode mjerenja, dok su temperature u pojedinim dijelovima zemlje prelazile 40 stupnjeva Celzija. Prema podacima francuske meteorološke službe, nacionalni temperaturni pokazatelj, koji predstavlja prosjek dnevnih i noćnih temperatura na desecima mjernih postaja, dosegnuo je rekordnih 30 stupnjeva. Time je srušen rekord postavljen samo dan ranije, prenosi BBC.

Više od polovice Francuske nalazi se pod crvenim upozorenjem zbog ekstremnih vrućina, a desetci tisuća kućanstava na zapadu zemlje ostali su bez električne energije. U pojedinim dijelovima zapadne Francuske temperature su dosezale između 39 i 42 stupnja, dok je u regiji Poitou-Charentes-Val de Loire izmjereno čak 43 stupnja Celzija.

Toplinski val već je odnio ljudske živote. Francuski premijer izvijestio je da se od prošlog četvrtka najmanje 40 osoba utopilo u incidentima povezanima s velikim vrućinama. Među stradalima su šestogodišnje dijete koje se kupalo na neuređenoj plaži te 17-godišnja djevojka koja je plivala na zabranjenom području rijeke Marne pokraj Pariza.

Zbog nesnosnih temperatura zatvorene su brojne škole, a privremeno su skraćena radna vremena nekih od najpoznatijih francuskih znamenitosti. Muzej Louvre ranije je zatvorio vrata za posjetitelje, upozorivši da njegova povijesna zgrada nije prilagođena ekstremnim klimatskim uvjetima. Ranije nego inače zatvoren je i Eiffelov toranj.

Vrućine ne pogađaju samo Francusku. U Španjolskoj su na snazi crvena upozorenja, a temperature bi u nekim dijelovima Baskije mogle dosegnuti 42 stupnja. Italija je pod crvenim alarmom u 16 gradova, dok su Belgija i Nizozemska također izdale upozorenja zbog opasnih vremenskih uvjeta.

U Velikoj Britaniji zabilježene su rekordne lipanjske temperature. U engleskoj grofoviji Hampshire izmjeren je 36,1 stupanj, a meteorolozi upozoravaju da bi temperatura u četvrtak mogla dosegnuti i 38 stupnjeva.

Njemačka također bilježi neuobičajeno visoke temperature, a vlasti upozoravaju na povećan rizik od utapanja i suše. U nekim saveznim pokrajinama građanima je preporučena štednja vode, dok su u pojedinim gradovima zabranjena roštiljanja zbog opasnosti od požara.

Meteorolozi očekuju da će se toplinski val tijekom narednih dana proširiti i na istočni dio Europe. Upozorenja na ekstremne vrućine već su izdana za Poljsku, Hrvatsku i Mađarsku.

Znanstvenici ističu kako su sve češći i intenzivniji toplinski valovi posljedica klimatskih promjena. Europa se zagrijava dvostruko brže od svjetskog prosjeka, zbog čega stručnjaci upozoravaju da bi ovakvi ekstremni vremenski događaji mogli postati nova stvarnost tijekom ljetnih mjeseci.