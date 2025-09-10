"Europa se bori!" A jesu li EU političari, pa i hrvatski, dorasli borbi s diktatorima i radikalima

"Europa se bori!", poručila je jutros predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, samo nekoliko sati nakon što su ruski dronovi oboreni iznad Poljske.

Von der Leyen kaže da je "dugo razmišljala hoće li započeti govor tako oštrim riječima", a govorila je o borbi za "naše vrijednosti i našu demokraciju, za kontinent koji je cjelovit i u miru, za slobodu i za sposobnost da sami odlučujemo o svojoj sudbini", te objasnila da "na kraju krajeva, Europljani nisu navikli govoriti na taj način".

"Naša je Unija u svojim temeljima mirovni projekt, no istina je da je današnji svijet nemilosrdan", kazala je predsjednica Europske komisije.

I u tome leži dobar dio problema kod europskih političara, a koje istodobno primjećujemo i kod dijela hrvatskih političara suočenih s najezdom desničarskog ekstremizma. Jesu li oni dorasli zadaći?

Era diktatora

Ovo je era diktatora, autokrata, nasilnika, radikala, rušitelja liberalne demokracije, međunarodnog poretka i institucija, čak i međunarodno priznatih granica.

Ovo je era novog imperijalizma koju je započeo Vladimir Putin, u tome ga podržavaju Kina, Sjeverna Koreja, Indija, a u zadnjih pola godine i SAD pod Donaldom Trumpom. Popisu agresora i zločinaca priključio se i Benjamin Netanyahu s izraelskim genocidnim operacijama u Gazi.

Istina, agresija na zapadnu demokraciju traje već puno desetljeće, od Brexita kao rezultata ruskog medijskog i financijskog utjecaja do dvostrukog izbora Donalda Trumpa, također uz obavještajnu i financijsku podršku Rusije, sve sa ciljem podrivanja i uništavanja lidera zapadnog svijeta i NATO saveza.

Ruski saveznici

Ta agresija nastavila se potom u Ukrajini, uz opetovane i uzastopne ruske prijetnje Europskoj uniji, europskom suverenitetu, kao i europskoj demokraciji, kroz rusko sponzoriranje desničarskih pokreta, stranaka, političara i državnika.

Onih koji ratuju s Bruxellesom, a surađuju s Moskvom.

Sama Europska unija dočekala je rusku agresiju u Ukrajinu nespremna, zbunjena, neodlučna, kolebljiva, pa čak i previše optumistična. Nije se željelo izazvati "dodatnu eskalaciju" sukoba kroz snažniju vojnu pomoć Ukrajini, računalo se da će postupne i djelomične sankcije natjerati Putina da odustane od agresije, vjerovalo se u pomoć Amerike - prvo Bidenove, a onda paradoksalno, i Trumpove - kao što je europske pozive na mirovne pregovore Vladimir Putin naprosto koristio za novu eskalaciju i nove prijetnje.

Ministarstvo rata

Dok je Donald Trump, taj famozni kandidat mira koji je "zaustavio sedam ratova", upravo nakon sastanka s Putinom na Aljasci osnovao Ministarstvo rata.

I to nakon što je prijetio Grenlandu, Kanadi, Meksiku, i nakon što konstantno asistira Rusiji i podržava Izrael u Gazi.

Europa nije još uvijek shvatila da diktatori i nasilnici pozive na pregovore i razgovore, na razumna rješenja i mirotvorstvo, doživljavaju kao slabost i popustljivost, a onda i otvoreni poziv na još jaču agresiju.

Diktatori ne zaustavljaju ratove. Diktatori žive od ratova. I ne odustaju dok te ratove ne izgube.

Hrvatska oporba

U takvom svijetu Europa se mora boriti s političarima koji su odrasli u blagostanju i mirotvorstvu, na civilnim temama, u umjerenoj retorici, u pažljivo balansiranom i nijansiranom svijetu koji se dosad uspijevao rješavati svojih ekstrema. I takvi političari jednostavno nisu pripremljeni za obračun s agresorima i rušiteljima.

A to isto vidimo na primjeru Hrvatske.

Lijeva, liberalna, demokratska oporba nije znala pronaći odgovor ni adekvatnu reakciju na desničarsku revoluciju koja je ljetos zahvatila Hrvatsku i koja stremi "preuzimanju Hrvatske", obračunu s nepoćudnom kulturom, politikom, medijima, rušenju ustavnih vrijednosti i zakona...

Siniša Hajdaš Dončić bavio se umjetnom inteligencijom, Tomislav Tomašević promovirao nove bicikle u Zagrebu, Sandra Benčić pisala Facebook statuse sa srčekima, Ivana Kekin završila s predsjedničkom kampanjom...

Rušitelji napreduju

I nitko se od političke oporbe nije borio za festivale u Benkovcu i Šibeniku, nitko se nije organizirao u otporu nadirućem ustaštvu i desničarskom ekstremizmu, nitko iz oporbe nije demonstrirao slogu i zajedništvo u obrani demokratskih i ustavnih vrijednosti.

A rušitelji, domaći i svjetski, postojano nasrću sve dok na drugoj strani osjećaju slabost.

Kao što su to činili i šatoraši punih 555 dana sve dok nisu nasrnuli na Banske dvore i naletjeli na policijski kordon.

Isto to čini Rusija intenzivirajući svoje akcije rušenja Ukrajine i nastavljajući s provokacijama u Europi, dok se Europska unija koleba oko blokade ruskih bankovnih računa, dok dio zemalja ponovno otvara vrata ruskim turistima ili održava trgovinske veze s Rusijom preko trećih zemalja.

Jer, ovakva Europa s ovakvim političarima mora održati svoje blagostanje. S kojim se diktatori ne moraju zamarati: osim, naravno, s vlastitim blagostanjem.

Pokazati zube

Pitanje je, stoga, može li se politička elita Europe i Europske unije efikasno i odlučno boriti za sve vrijednosti koje je Ursula von den Leyen spomenula u svom govoru?

Jesu li dorasli beskrupuloznosti, brutalnosti, nezajažljivosti i bezobzirnosti diktatora i agresora koji šire svoj utjecaj i svaki u svojoj sferi prijete imperijalnim ambicijama?

U što se može uključiti i Netanyahu sa svojim uništavanjem i okupiranjem Gaze koju bi Donald Trump trebao pretvoriti u turistički resort.

"Linije bojišnice za novi svjetski poredak temeljen na moći upravo se povlače", kazala je von den Leyen. "Dakle, Europa se mora boriti. Europa mora pokazati zube ili postati irelevantna na svjetskoj sceni".

Dosad je Europa, nažalost, previše puta pokazala da je krezuba.