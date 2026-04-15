Europa sprema vojnu misiju za Hormuz: SAD neće sudjelovati

Europske države rade na planu velike vojne operacije koja bi nakon završetka sukoba osigurala sigurnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac, jedan od ključnih svjetskih energetskih pravaca. Kako piše Wall Street Journal, riječ je o širokoj međunarodnoj koaliciji koja bi koristila brodove za razminiranje i druga vojna sredstva, ali bez sudjelovanja Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da bi misija imala isključivo obrambeni karakter te da u njoj ne bi sudjelovale 'zaraćene strane', među kojima su SAD, Izrael i Iran. Europski diplomati dodatno naglašavaju da operacija ne bi bila pod američkim zapovjedništvom.

Glavni cilj plana je vratiti povjerenje brodarskih kompanija i omogućiti nesmetan prolaz kroz tjesnac kojim prolazi oko petine svjetske nafte. U operaciji bi mogla sudjelovati i Njemačka, koja je dosad bila oprezna oko vojnog angažmana, ali raspolaže važnim kapacitetima, posebno u području razminiranja. Odluka Berlina očekuje se uskoro, uz potrebnu suglasnost parlamenta.

Plan je podijeljen u tri faze: prvo bi se omogućio izlazak velikog broja brodova koji su trenutačno blokirani, zatim bi uslijedilo čišćenje mina koje je Iran postavio na početku sukoba, a na kraju bi se uspostavio sustav vojne pratnje i nadzora plovidbe, piše Wall Street Journal.

Izostavljanje SAD-a iz ove inicijative dodatno ukazuje na zahlađenje odnosa između Europe i Washingtona. Američki predsjednik Donald Trump ranije je pozivao saveznike da vojno interveniraju i osiguraju prolaz kroz tjesnac, no europske države to su odbile, smatrajući da bi takav potez dodatno pogoršao situaciju.

Umjesto toga, europski čelnici žele djelovati tek nakon završetka sukoba, kroz međunarodnu misiju koja bi dugoročno stabilizirala situaciju. O svemu će se dodatno raspravljati u petak na sastanku koji organiziraju Macron i britanski premijer Keir Starmer, uz sudjelovanje više desetaka država.