EUROPA SVE 'ZNA' Za ilegalni otpad nemaju odgovor, ali znaju što se događa u Hrvatskoj...

Otpad u Hrvatskoj prerastao je nacionalne okvire i sad je tema i u Europskom parlamentu u Strasbourgu. U četvrtak popodne očekuje se rasprava o problemu plastičnog i toksičnog otpada u Europi, no prvotno je ta rasprava trebala imati u nazivu i PFAS i Gospić. Gordan Bosanac htio je i da ljudi iz inicijative "Gospić je naš dom" dođu na raspravu.

- Ne možete lokalne probleme dovoditi na taj način u EU parlament jer je naše da rješavamo probleme za sve, svi imaju problem s otpadom. Na nama je da, primjerice kao u slučaju Omiša, problem dovedemo u zajednički paket rješenja iz kojeg će se moći povući novac. Ovdje se radi o tome, kako možemo riješiti problem i iz kojih sredstava, a ne da ovamo dovodite ljude i kažete im 'Evo mi ćemo sad to riješiti'. Uostalom, navodite ljude na pogrešan put - rekla nam je Željana Zovko iz Europske pučke stranke.

Gordan Bosanac, koji je prijedlog gospićke inicijative stavio u hitnu proceduru, pa i progurao da se o tome raspravlja, to demantira.

- EPP ju je okljaštrio. Taj argument da ne možete dovoditi lokalne probleme nema smisla. Kako to da, sad kad raspravljamo o migracijama, konkretno raspravljamo o događajima u Ceuti? Dakle, može se lokalizirati i da to bude poticaj i za druga rješenja - govori Bosanac.

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Europska unija, kako kažu insajderi, planira alocirati sredstva da se grade spalionice jer nije Hrvatska jedina koja uvozi, a nema postrojenja ni za svoj otpad. No to je tek u povojima. Indikativno je da zastupnici EPP-a iz drugih zemalja hrvatskim novinarima u Parlamentu govore kako su čuli da imamo velik problem te da se njihov kolega Plenković nije baš snašao u rješavanju problema.

- Iz mojeg poznavanja jasno je da se ovdje kosi što Zeleni žele, pristup da se ništa ne spaljuje nego da se zakapa. Nedavno sam razgovarala s tvrtkom iz SAD-a koja radi s LNG-jima i imaju problem s metanolom. Htjeli su graditi spalionice, ali trenutna regulacija to im ne dopušta. Za jednog laika, za čitatelje vaših novina, odgovarajuća dvojba bila bi ili spaljivati ili zakapati. To je borba između Zelenih i Pučana. Mi smo za to da se prerađuje otpad i da se dobiva energija, ali zbog toga se moraju raditi spalionice. A Zeleni su za to da se zakopava, a kad netko otkopa, viču: 'Vidi, vuk!'. Neće zemlja preraditi nešto što je čovjek stvorio - govori Sunčana Glavak.

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No Bosanac na to odmahuje rukom.

- I to ću vam sada demantirati. Pa mi smo u Zelenima, a u Zagrebu radimo spalionicu. Nismo protiv spalionica, to je potpuna laž. Evo, napokon smo dobili i lokacijsku dozvolu. Ovdje je stvar toga što ova tema Gospića ne odgovara HDZ-u, koji je član EPP-a - govori.

Dok u Strasbourgu traje borba da se o Gospiću razgovara, u Hrvatskoj je osnovan Znanstveni savjet za stručnu potporu Vladi. Sastaju se u četvrtak, kad će Vladi predstaviti rješenja iz perspektive struke. No sastav vijeća žestoko kritizira oporba, ali i građani Gospića, jer je u njemu, među ostalima, Krunoslav Capak iz HZJZ-a, za kojeg rijetki vjeruju da je objektivan. Istodobno, Vlada kao da je ubacila u petu brzinu. Nakon odluke da će 650 tona neopasnog otpada spaliti dvije betonare, Nexe i Holcim, ministrica Vučković otvorila je u srijedu u Karlovcu peti hrvatski i prvi kontinentalni Centar za gospodarenje otpadom, Babinu Goru.

- Ne možemo iskazati dovoljno žaljenja što je do ovoga došlo. Trebalo je malo učvrstiti koordinaciju, unaprijediti nadzor, a to smo planirali izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom koje su upućene u saborsku proceduru - rekla je o Gospiću ministrica Vučković.