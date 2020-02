Europa u strahu, oluja Chiara donosi razorne vjetrove i kiše

Hidrometeorološki zavodi brojnih zemalja zapadne Europe već danima upozoravaju na nevrijeme koje će sa sobom donijeti oluja nazvana 'Chiara'.

Sudeći prema vremenskoj prognozi BBC-a, Europu u nedjelju očekuje vrlo loše vrijeme - Veliku Britaniju će pogoditi 'razorni vjetrovi' i 'obilne kiše', a Daily Mail najavljuje 'najgoru oluju u Velikoj Britaniji u posljednjih sedam godina'.

U Velikoj Britaniji već su otkazane stotine odlaznih i dolaznih letova, a naznake onoga što se sprema već su danas bile vidljive u Škotskoj - s vjetrovima koji su dostizali brzinu od 144 km/h. Tamo su brzine kretanja automobila na nekim bržim prometnicama ograničene na 65 km/h, a većina je trajektnih linija trenutno otkazana.

Nadležne službe upozoravaju građane da se opreme baterijama jer bi moglo doći do prekida u ispostavi električne energije. Svi veći parkovi, od Richmonda do slavnog Hyde Parka zatvoreni su za stanovnike sve do ponedjeljka.

Na području Velike Britanije očekuju se i iznimno obilne kiše te, kao posljedicu padalina i snažnih vjetrova, određenu materijalna šteta.

Pogledajte video:

Belgijci i Nizozemci otkazali utakmice

Ni ostale zemlje Europe ne miruju. Utakmice belgijskog i nizozemskog nogometnog prvenstva koje su se trebale igrati u nedjelju odgođene su zbog nepovoljne vremenske prognoze tj. dolaska oluje Ciara.

- Nakon konzultacija s klubovima, lokalnim vlastima i policijom, zaključili smo kako se ne može garantirati sigurnost gledateljima i igračima zbog vremenskih koje se očekuju, objavio je Nizozemski nogometni savez.

Među odgođenim susretima u Nizozemskoj su i okršaj tradicionalnih rivala Utrechta i Ajaxa te derbi drugoplasiranog AZ Alkmaara i trećeg Feyenoorda, dok je u Belgiji odgođen susret četvrtoplasiranog Standarda i vodećeg Club Bruggea.

U Hrvatskoj iz dana u dan sve toplije

- Unatoč svemu, kroz Balkan, Italiju i Francusku pa do Španjolske bi vrijeme i dalje trebalo biti suho, javljaju meteorolozi BBC-a, a s tim se podudara i vremenska prognoza hrvatskog Državnog hidrometeorološkog saveza Hrvatske.

U nedjelju će biti, navodi DHMZ, djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i danju toplije.

- Više će oblaka biti na sjevernom Jadranu i u Gorskome kotaru, uglavnom prema kraju dana uz mjestimice malo kiše. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Na kopnu će slab i umjeren jugozapadni i južni vjetar od sredine dana jačati. Na Jadranu slabo i umjereno jugo, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od -5 do -1, na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviša dnevna većinom između 9 i 14 °C, stoji u prognozi DHMZ-a.

Foto: meteo.hr

- Kao i u subotu, i u nedjelju će u Hrvatskoj i okolici biti i za veljaču uobičajene jutarnje temperature, na kopnu i hladnoće, uz mjestimičan mraz - i poslijepodnevne iznadprosječne topline, čak izraženije od subotnje, iako uz više oblaka i jači jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo. Do večeri malo kiše može pasti samo ponegdje, uglavnom podno Velebita i u Gorskome kotaru.

Zbog sve zamjetnijeg pada tlaka i jačanja južine biometeorološke prilike će se pogoršavati, a na neke će možda dodatno nepovoljno djelovati i pun mjesec, navodi Zoran Vakula u prognozi za HRT.

- U ponedjeljak će biometeorološke prilike biti još nepovoljnije. Diljem Hrvatske bit će oblačnije, kišovitije i već od jutra osjetno toplije nego tijekom vikenda, te vjetrovitije, uz često jak, na udare gdjegod i olujan jugozapadnjak, na Jadranu i jugo.

- Od utorka do četvrtka slabiji vjetar, uz ponovno više sunčanog vremena, ali od srijede i manje toplog nego početkom tjedna. I pritom na Jadranu većinom suho, dok je u unutrašnjosti moguća mjestimična povremena kiša, u najvišem gorju i poneka pahulja.

Potkraj četvrtka i u petak se ponovno povećava vjerojatnost za jačanje južine i nove zamjetnije oborine. No, povećanje vjerojatnosti ne znači odmah i ostvarenje - za pouzdaniju i detaljniju prognozu od sredine sljedećega tjedna valja još pričekati, osobito ako su u pitanju oborine, navodi zaključno Zoran Vakula.