Europa želi balistički štit od Rusije. Stručnjak: 'Pogledajte što se dogodilo Izraelu...'

Ukrajina i devet drugih zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačku i Francusku, izgradit će zajednički program zaštite Europe od balističkih projektila, koristeći iskustvo Kijeva u borbi protiv ruske invazije punog razmjera koja traje više od četiri godine.

- Naš cilj je izgraditi zajedničku sposobnost obrane od balističkih projektila za Europu - poručilo je deset država u priopćenju u ponedjeljak, dok su se čelnici sastali s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na razgovorima u Parizu.

Foto: Benoit Tessier

Ova objava uslijedila je u trenutku kada se Ujedinjeno Kraljevstvo također obvezalo sudjelovati u EU-ovom zajmu potpore za Ukrajinu vrijednom 90 milijardi eura (77 milijardi funti), što znači da će britanske tvrtke moći osigurati više oružja koje će se plaćati tim sredstvima. Ovaj potez predstavlja najnoviji napor EU-a i Britanije da tješnje surađuju nakon što je Britanija napustila taj blok 2020. godine kao rezultat glasanja o Brexitu.

Elizejske poljane na kojima se odvio vojni defile povodom pada Bastille bio je pod povećalom Moskve. Tako je Rusija jasno dala do znanja da će slanje mirovnih trupa koje Koalicija voljnih želi u Ukrajini nakon kraja rata biti legitimne vojne mete.

Foto: Benoit Tessier

- U tom kontekstu, želimo ponoviti da je raspoređivanje bilo kakvih vojnih kontingenata iz zemalja takozvane "koalicije voljnih" u Ukrajinu neprihvatljivo za našu zemlju - rekla je novinarima Marija Zaharova, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova.

Sve češće se diseminira narativ da bi Koalicija voljnih mogla biti pandan NATO-u zbog kopernikanskog obrata u Washingtonu dolaskom Trumpa na vlast. Kao i NATO tijekom Bidenovog mandata, Koalicija voljnih ima jednu kvintesenciju, a to je održavanje Ukrajine na životu i ograničavanje ruske projekcije moći.

- Ne može Koalicija voljnih zamijeniti NATO jer je transatlantska alijansa međunarodna institucija sa svim pravnim sadržajima i normama, a Koalicija voljnih je skup država koje dijele isto mišljenje, neformalna skupina. Postoji šansa da se ona institucionalizira ako se nastave tenzije u NATO-u. Za to ipak treba puno vremena, ali i javno mnijenje i referendum u članicama da bi Koalicija voljnih postala međunarodna institucija ravna NATO-u - govori nam bivši vojni izaslanik u Rusiji, Marinko Ogorec.

Rivalstvo i interes

Nedavno je propao francusko-njemački projekt razvoja borbenog zrakoplova nove generacije FCAS nakon višemjesečnog zastoja između obrambenih tvrtki, što naglašava industrijska rivalstva koja prijete potkopavanjem europskih napora za zajedničkim naoružavanjem.

- To je primjer da je teško postići monolitnost među zapadnim silama koje imaju svoje interese, čak i pod zajedničkim nazivnikom ruske prijetnje. One su sebi prirodna konkurencija, pogotovo u gospodarskom smislu. Nisam siguran da će nekakva ruska prijetnja njih ujedinit, to jest izbrisati sve razmirice i rivalstva. U kontekstu NATO-a postoji visoki stupanj ujedinjenosti, a NATO se pokazao kao učinkovit u odvraćanju - rekao nam je Ogorec.

Štit od raketa

Koalicija za protubalističku obranu, koja uključuje i Dansku, Italiju, Nizozemsku, Švedsku, Norvešku i Španjolsku, navela je kako prepoznaje „rastuću prijetnju koju predstavljaju balistički projektili”, koje je teže zaustaviti nego krstareće projektile ili bespilotne letjelice.

Protubalistički program uključivao bi „integriranu arhitekturu proturaketne obrane radi odvraćanja i neutraliziranja budućih raketnih prijetnji”, stoji u priopćenju. „Prepoznajemo jedinstveno iskustvo Ukrajine, stečeno njezinom obranom od agresorskog rata koji vodi Rusija.”

- Tek treba vidjeti što se tu nudi. Mislim da možemo očekivati zajednički klaster proizvođača PZO-a, to bi onda bila protubalistička koalicija sa sinergijom industrijskih potencijala. Iako SAD već ima proturaketne sustave Aegis Ashore zbog kojih je Putin negodovao 2007., ovaj novi štit nije iznenađenje jer stalnom svjedočimo njihovoj propusnosti. Najbolje integrirani sustav ima Izrael, pa sve jedno imaju velike probleme kada se kombiniraju veliki brojevi raketa i dronova. Jednostavno ne postoje apsolutni sustavi zaštite koji mogu sve zaustaviti - objašnjava Ogorec.

Foto: Valentyn Ogirenko

Napominje da za slanje vojnika članica Koalicije voljnih kao mirovnih snaga, potrebna je i suglasnost Rusije.

- Ako govorimo o mirovnim misijama i o mirovnim snagama, za to je potrebna suglasnost svih strana u sukobu, a to uključuje i Rusiju. Bez ruske ili ukrajinske suglasnosti nitko ne smije doći. Ako će ignorirati Rusiju onda će se njihove prijetnje ostvariti - rekao je Ogorec pa dodao da ishod rata u dobroj mjeri ovisi o bitci koja se upravo odvija.

- Donbas je ključ. Ako Rusi uspiju uzeti gradove utvrde njima se otvara ravnica do Dnjepra. S obzirom na to da Ukrajina zapadno od tog pojasa utvrda nema takve obrambene instalacije, moglo bi doći do puno bržeg ruskog proboja nego što sada svjedočimo i izbijanjem na Dnjepar oni bi ostvarili svoj cilj. S druge strane, ako ne uspiju uzeti Donbas to će dovesti do velikih potresa u Rusiji - zaključio je Ogorec.