Europass - nova pogodnost za učenike strukovnih škola

Učenici koji su strukovne škole upisali po novim kurikulima uvedenima lani, po završetku srednje škole, uz redovnu svnedodžbu moći će dobiti i Europass. Radi se o prilogu, odnosno dokumentu u kojem će na hrvatskom i engleskom jeziku biti prikazana stečena znanja, vještine i kompetencije učenika tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Time će im biti lakše javljati se za poslove u drugim državama, navodi se u službenoj objavi. Europass će se izdavati za 41 kvalifikaciju, od slastičara do tehničara za videoigre, CNC operatere itd. Svaki učenik moći će ga preuzeti u pdf formatu. Europass se službeno pripremljen već za ovu školsku godinu, no vrijedi, ponovimo, samo za učenike koji su program upisali prema novouvedenim, eksperimentalnim strukovnim kurikulima, kao i za kvalifikacije koje su u školskoj godini 2025./2026. iz eksperimentalne prešli u redovnu primjenu.