Europol uhitio vođu kartela iz Crne Gore: Vlasnik je firme za trgovinu orašastim plodovima

Tvrtka Spectacular, povezana sa Svetislavom Filipovićem (47), koji je uhićen pod sumnjom da je jedan od ključnih ljudi balkanskog narko-kartela, godinama je poslovala s milijunskim iznosima i međunarodnim pošiljkama. Prema dostupnim podacima platforme za praćenje globalne trgovine, ova je firma zaprimila čak 139 pošiljaka iz zemalja poput Ekvadora, Kolumbije i Ukrajine, surađujući s ukupno 16 dobavljača. Iako je službeno bila registrirana za trgovinu bananama i orašastim plodovima, istražitelji sumnjaju da je poslovanje imalo i drugu, nezakonitu ulogu. Ravnatelj policije Lazar Šćepanović potvrdio je kako se Filipovića sumnjiči za trgovinu drogom i oružjem. Uz njega je uhićeno još sedam osoba, a istraga upućuje na to da je upravo on bio na čelu organizirane kriminalne mreže.

Prema podacima istraživačkih novinara, Filipović je većinski vlasnik tvrtke SPECTACULAR d.o.o., osnovane prije više od dva desetljeća u Podgorici. Tvrtka je bila registrirana za nespecijaliziranu trgovinu na veliko te je raspolagala s čak 25 bankovnih računa u više crnogorskih banaka.

Svi računi danas su blokirani, i to na iznos od gotovo pet milijuna eura. Financijski podaci pokazuju da je tvrtka ostvarivala značajne prihode, gotovo 10 milijuna eura 2019. godine, više od 10 milijuna 2020., dok su prihodi kasnije znatno pali.

Filipović je uhićen u sklopu međunarodne operacije pod nazivom 'SPECTACULAR', koja je provedena u suradnji s Europolom na području Crne Gore i Njemačke. Cilj akcije bio je razbijanje mreže krijumčara droge i oružja koja je djelovala na više kontinenata.

Rezultati akcije su, prema policiji, golemi. Zaplijenjeno je ukupno oko 4,5 tona narkotika kroz 12 odvojenih operacija.

- Riječ je o 2,7 tona kokaina zaplijenjenog u Boliviji, gdje je krajem 2024. uhićeno deset osoba, kao i o dodatnih 1,8 tona droge u Europi – u Belgiji, Njemačkoj i Crnoj Gori - izjavio je Šćepanović.

Dodao je da se među zaplijenjenim količinama nalazi oko 1,55 tona kanabisa, 120 kilograma hašiša te približno jednaka količina kokaina.

Ukupno je u ovom slučaju obuhvaćeno 14 osumnjičenih osoba. Sedam ih je privedeno u Crnoj Gori, dok su četiri osobe uhićene u Njemačkoj.

- Cilj istrage bio je razotkriti međunarodnu kriminalnu organizaciju koja se bavila krijumčarenjem kokaina, kanabisa i hašiša, ali i ilegalnom trgovinom oružjem - zaključio je Šćepanović.