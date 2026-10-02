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Europska komisija odbacila prijetnju SAD-a: ‘U potpunosti odbacujemo zabranu dizela’

Piše HINA,
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Europska komisija odbacila prijetnju SAD-a: ‘U potpunosti odbacujemo zabranu dizela’
Foto: Yves Herman
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Europska komisija jasno je stavila do znanja da neće pristati na pritiske Sjedinjenih Američkih Država vezane uz zabranu izvoza dizela, ističući važnost povjerenja među partnerima. Ova situacija dodatno komplicira visoke cijene dizela i izazove na globalnom tržištu energenata.

Europska komisija je u petak  objavila da u potpunosti odbacuje zabranu izvoza dizela, kojom prijete Sjedinjene Države, a otpuštanje zaliha dizela jedna je od mogućih poteza za smanjenje cijena toga energenta. “U potpunosti odbacujemo svaku zabranu dizela. Takva zabrana nikome ne bi donijela korist i to bi narušilo naše povjerenje u Sjedinjene Američke Države kao pouzdanog partnera”, izjavila je na konferenciji za novinare glasnogovornica Komisije Anna Kaisa Itkonen.

Nakon što su Sjedinjene Države pozvale europske zemlje da oslobode strateške rezerve dizela, povjerenik za energiju Dan Jorgensen je u intervjuu za Euronews rekao da je to jedna od opcija koje se razmatraju kako bi se smanjile cijene dizela.

Kako bi ublažila pritisak na globalno tržište, američka vlada vrši pritisak na Europu da koristi svoje rezerve dizelskog goriva za hitne slučajeve, prijeteći i zabranom izvoza dizela u EU ako to odbije. Prekid isporuke dizela iz SAD-a imao bi katastrofalne posljedice za EU, budući da iz te zemlje dolaze 50 posto toga goriva.

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U Komisiji ističu da oni nemaju ovlasti za otpuštanje zaliha, nego da je to zadaća Međunarodne agencije za energiju.

“Uloga Komisije je koordinacija između zemalja članica i ona je spremna djelovati unutar Međunarodne agencije za energiju. Njihova je zadaća organizirati moguće puštanje zaliha”, rekla je Itkonen.

U petak se sastala radna skupina EU-a za energiju kako bi raspravljala o situaciji s dizelom, čije cijene dostižu rekordne razine.

Radna skupina koju čine predstavnici Komisije i država članica zaključila je da “opskrba dizelom zasad ostaje stabilna, ali cijene ostaju visoke, što odražava zategnutost globalnog tržišta”.

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Zbog situacije s dizelom, irsko predsjedništvo je sazvalo za petak popodne sastanak Corepera, tijela koje čine veleposlanici država članica, radi rasprave o globalnoj energetskoj situaciji.

“Tržište dizela trenutačno je vrlo napeto, što dovodi do visokih cijena za potrošače diljem svijeta. Predsjedništvo je predano održavanju bliske suradnje i koordinacije sa svim državama članicama i Komisijom”, rekao je glasnogovornik irskog predsjedništva.  

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