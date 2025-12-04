Obavijesti

News

Komentari 0
POMOĆ NA VIDIKU

Europska komisija odobrila je reforme BiH: 'Ovo je ključano za dobivanje 967 milijuna eura'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Europska komisija odobrila je reforme BiH: 'Ovo je ključano za dobivanje 967 milijuna eura'
Foto: Yves Herman

Europska komisija pozitivno ocjenjuje program reformi BiH, koji uključuje prioritetne mjere za zelenu i digitalnu tranziciju, razvoj privatnog sektora i jačanje vladavine prava.

Europska komisija pozitivno je ocijenila program reformi koje je dostavila Bosna i Hercegovina kako bi dobila pristup fondu za potporu Planu rasta za zapadni Balkan, potvrđeno je u četvrtak. 

"Ovo je ključni korak za dobivanje 976,6 milijuna eura iz okvira Instrumenta EU za reforme i rast", stoji u priopćenju Europske komisije.

BiH je posljednja od šest država zapadnog Balkana koja je usvojila program reformi na kojima je insistirala Europska komisija i taj je dokument usvojen u posljednji trenutak i poslan u Bruxelles 30. rujna, tek nekoliko sati prije isteka krajnjeg roka.

SASTANAK S KARDINALOM Plenković u Vatikanu: Poziv na pravedan mir u Ukrajini i ravnopravnost naroda u BiH
Plenković u Vatikanu: Poziv na pravedan mir u Ukrajini i ravnopravnost naroda u BiH

Razlog za to kašnjenje bili su višemjesečni unutarnji prijepori, među kojima je najveća zapreka bila je rasprava o tome hoće li Republika Srpska prihvatiti obvezu popune Ustavnog suda BiH dvojicom sudaca što iz Banje Luke uporno odbijaju.

Zbog tog kašnjenja Europska komisija je tijekom ljeta već oduzela BiH 108,5 milijuna eura iz ukupnog paketa pomoći koji je trebao iznositi nešto više od milijardu eura bespovratnih sredstava i povoljnih zajmova namijenjenih infrastrukturnim i gospodarskim projektima koji bi ubrzali povezivanje država regije i na taj ih način pripremile za članstvo u EU. 

KOMENTIRAO I 'SARAJEVO SAFARI' SKANDAL BiH ministar brutalno izvrijeđao europarlamentarku iz Hrvatske: 'Ta ustaška kopilad'
SKANDAL BiH ministar brutalno izvrijeđao europarlamentarku iz Hrvatske: 'Ta ustaška kopilad'

U Europskoj komisiji zaključili kako program reformi koje je dostavila BiH definira prioritetne reforme za ubrzanje zelene i digitalne tranzicije, jačanje razvoja privatnog sektora, zadržavanje talenata te jačanje temeljnih prava i vladavine prava.

Kako su pojasnili, sada je na Bosni i Hercegovini da potpiše i ratificira odgovarajuće dokumente, uključujući kreditni sporazum, a nakon toga može dobiti raspoloživa sredstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan
Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici
SENZACIJA NA NEBU

Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici

Međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS slikali su i u Srednjoj školi Jelkovec, koja sudjeluje u međunarodnom projektu Comet Chasers
PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju
VREMENSKA PROGNOZA

PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku povremeno jugoistočni, dok će na Jadranu prevladavati umjerena, lokalno jaka bura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025