Europska komisija: 'Suzbijanje zlostavljanja djece ne znači da će postaji oblik chat controla'

Prijedlog uredbe za sprječavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece ne predviđa generalno praćenje online komunikacije, niti bilo kakav 'chat control', izjavio je u petak glasnogovornik Komisije Markus Lammert.

“Nema generalnog praćenja online komunikacije, neće biti nečeg poput 'chat controla'. Ono što će biti jest da će kompanije morati otkriti materijal sa seksualnim zlostavljanjem djece. Otkrivanje se jako razlikuje od općeg praćenja ili općeg nadzora”, rekao je Lammert odgovarajući na pitanje novinara.

Prijedlog uredbe za sprječavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece, koji se često naziva i 'chat control', naišao je na brojne kritike da bi navodno dopustio tijelima kaznenog progona masovni nadzor privatne komunikacije svih građana Europske unije, čak i u aplikacijama koje imaju 'end-to-end' enkripciju poruka.

“Tražit će se i i moći će se otkriti samo materijal koji je jasno identificiran kao materijal seksualnog zlostavljanja djece, tu govorimo o slikama i videozapisima. To će biti jasno definirano, a uvjete će pratiti tijela za zaštitu podataka”, rekao je glasnogovornik.

“Naloge za otkrivanje moći će izdati samo sudska ili neovisna upravna tijela nakon vrlo temeljitog postupka procjene nužnosti i proporcionalnosti”, istaknuo je Lammert.

On je dodao da je tvrtkama već sada dopušteno otkrivanje takvog materijala, prema privremenoj uredbi koja je na snazi, u kojoj je to predviđeno na dobrovoljnoj osnovi.

Privremena uredba vrijedi do travnja 2026., stoga Komisija potiče da što prije započnu pregovori o prijedlogu uredbe kako bi se uspostavio čvrst i stalan pravni okvir.

Glasnogovornik je istaknuo da je privremena uredba proteklih godina omogućila veliki napredak u otkrivanju materijala sa seksualnim zlostavljanjem djece i da će taj napredak biti zaustavljen ako se do isteka privremene uredbe ne dogovori novi zakon.

“Seksualno zlostavljanje djece je gnusan, strašan zločin koji se značajno razvio posljednjih godina. Prijave su se povećale s milijun slučajeva 2010. godina na 20 milijuna 2024. , dakle 20 puta više i većina tih prijava neće nam više stizati od travnja sljedeće godine, ako se ne donese nova uredba”, rekao je Lammert.

Dodao je da se sličan pristup već koristi za identifikaciju zlonamjernog softvera i prijevara, što se također radi skeniranjem.