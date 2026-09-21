Europska komisija uvodi sustav ocjenjivanja potrošnje energije podatkovnih centara

Europska komisija donijela je u ponedjeljak delegiranu uredbu o zajedničkom sustavu ocjenjivanja podatkovnih centara na temelju njihove potrošnje električne energije.

Sustav ocjenjivanja obuhvaćat će pojedinačne podatkovne centre kapaciteta većeg od 500 kW.

Cilj je povećati transparentnost u pogledu njihove potrošnje energije i pružiti potporu njihovoj održivoj integraciji u europski energetski sustav.

EU želi utrostručiti kapacitete svojih podatkovnih centara u sljedećih pet do sedam godina, ali to znači veliko povećanje potrošnje električne energije, dodatno opterećenje elektroenergetskih mreža, povećanu potrošnju vode i povećanje emisije ugljika.

“Utrostručenje kapaciteta naših podatkovnih centara ne smije značiti i utrostručenje opterećenja naših elektroenergetskih mreža i vodnih resursa te povećanje troškova energije. Sve počinje transparentnošću i ocjenjivanjem velikih podatkovnih centara na temelju njihova utjecaja na naš energetski sustav”, izjavila je izvršna potpredsjednica Teresa Ribera.

Sustav ocjenjivanja obuhvaćat i ponovnu uporabu topline koju proizvode podatkovni centri. Komisija navodi da bi se uporabom polovice otpadne topline iz europskih podatkovnih centara mogle zadovoljiti potrebe za grijanjem četiri milijuna kućanstava u Europi.

“Učinkoviti, fleksibilni, napajani dodatnom čistom energijom i uz ponovnu uporabu otpadne topline, podatkovni centri mogu postati vrijedan čimbenik energetske tranzicije EU-a”, dodala je izvršna potpredsjednica Ribera.

Delegiranu uredbu sada će dva mjeseca razmatrati suzakonodavci, Vijeće EU-a i Europski parlament. Oni imaju pravo uložiti prigovor na delegirani akt, primjerice dovesti u pitanje delegirane ovlasti ili postupak, ali ne mogu predlagati izmjene teksta.

Komisija očekuje da će se prve oznake održivosti za pojedinačne podatkovne centre početi primjenjivati 2027. godine.

Komisija je pokrenula javno savjetovanje o minimalnim standardima učinkovitosti za podatkovne centre koji posluju u Europi, koje će trajati do 14. prosinca ove godine.