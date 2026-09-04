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'Europa pamti...'

Europska povjerenica otkazala dolazak u Srbiju: 'Veličanje Mladića je nespojivo s EU...'

Piše HINA,
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Europska povjerenica otkazala dolazak u Srbiju: 'Veličanje Mladića je nespojivo s EU...'
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos odlučila je otkazati posjet Srbiji zbog veličanja Ratka Mladića, osuđenog ratnog zločinca, čime je naglasila važnost suočavanja s prošlošću na putu prema Europskoj uniji.

Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je prije tjedan dana umro u zatvoru u Hagu, gdje je izdržavao doživotnu kaznu. “Ratko Mladić osuđen je za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Povratak njegovih posmrtnih ostataka u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice naše nedavne povijesti”, objavila je slovenska povjerenica na X-u, dodajući da ja za to odlučila odustati od planiranog puta u Srbiju.

Istaknula je da veličanje Mladića nakon njegove smrti “nespojivo je s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema EU. Taj put zahtijeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina”. 

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Posmrtni ostaci Ratka Mladića dopremljeni su u četvrtak kasno popodne u Beogradu zrakoplovom srbijanske vlade.

Lijes s tijelom u zrakoplovu su iz Nizozemske dopratili Mladićev sin Darko, unuka Anastasija, srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić, te dva Mladićeva ratna suborca.

Na nekoliko nadvožnjaka iznad autoceste prema središtu Beograda okupile su se stotine Mladićevih simpatizera istaknuvši transparente "Mladić srpski heroj", "Đenerale hvala", "Junaci nikad ne umiru".

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