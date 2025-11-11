Obavijesti

News

Komentari 0
Financial Times:

'Europska unija će uspostaviti novu obavještajnu jedinicu pod Ursulom von der Leyen'

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
'Europska unija će uspostaviti novu obavještajnu jedinicu pod Ursulom von der Leyen'
Foto: ADRIANO MACHADO/REUTERS

EU stvara novo obavještajno tijelo pod vodstvom Ursule von der Leyen! Cilj: bolja suradnja i korištenje informacija iz nacionalnih agencija

Europska komisija započela je osnivanje novog obavještajnog tijela pod predsjednicom Ursulom von der Leyen, u pokušaju uspješnijeg korištenja informacija koje prikupljaju nacionalne obavještajne agencije, izvijestio je u utorak Financial Times.

Jedinica, koja će biti formirana unutar glavnog tajništva Komisije, planira zaposliti službenike iz cijele obavještajne zajednice EU-a i prikupljati obavještajne podatke za zajedničke svrhe, izvijestile su novine, pozivajući se na četiri osobe upoznate s planovima.

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je muškarac koji je izazvao nesreću u BiH pa se i potukao. Sin je ušao u auto i gazio ljude
ŠOKANTNA SNIMKA

Ovo je muškarac koji je izazvao nesreću u BiH pa se i potukao. Sin je ušao u auto i gazio ljude

Nakon sudara dva automobila došlo je do fizičkog naguravanja i tučnjave u kojem ima i ozlijeđenih
Žalac došla u Remetinec pa će na iskupljenje u Požegu! Evo što je na meniju i koje su aktivnosti
SKORO 3 GODINE ZATVORA

Žalac došla u Remetinec pa će na iskupljenje u Požegu! Evo što je na meniju i koje su aktivnosti

Gabrijela Žalac počinje svoj zatvorski 'mandat' od dvije godine i sedam mjeseci. Samo dva mjeseca dulje bila je ministrica
Dvije godine od Banožićeve nesreće: Sagradio je kuću i otvorio firmu, plaća mu 2000 €
ČEKA PRESUDU

Dvije godine od Banožićeve nesreće: Sagradio je kuću i otvorio firmu, plaća mu 2000 €

Bivši ministar ministar skrivio je nesreću u kojoj je poginuo Goran Šarić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025