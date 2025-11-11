EU stvara novo obavještajno tijelo pod vodstvom Ursule von der Leyen! Cilj: bolja suradnja i korištenje informacija iz nacionalnih agencija
Financial Times:
'Europska unija će uspostaviti novu obavještajnu jedinicu pod Ursulom von der Leyen'
Čitanje članka: < 1 min
Europska komisija započela je osnivanje novog obavještajnog tijela pod predsjednicom Ursulom von der Leyen, u pokušaju uspješnijeg korištenja informacija koje prikupljaju nacionalne obavještajne agencije, izvijestio je u utorak Financial Times.
Jedinica, koja će biti formirana unutar glavnog tajništva Komisije, planira zaposliti službenike iz cijele obavještajne zajednice EU-a i prikupljati obavještajne podatke za zajedničke svrhe, izvijestile su novine, pozivajući se na četiri osobe upoznate s planovima.
Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće.
