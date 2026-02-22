Europska unija ne prihvaća povećanje američkih carina: 'Ovo nije poštena trgovina'

Europska komisija u nedjelju je zatražila da se Sjedinjene Države pridržavaju uvjeta trgovinskog sporazuma između EU-a i SAD-a postignutog prošle godine, nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država poništio tzv. recipročne carine Donalda Trump, no on je na to reagirao uvođenjem novih carina na sve.

Komisija, koja pregovara o trgovinskoj politici u ime 27 država članica EU-a, rekla je da Washington mora biti "u potpunosti jasan" kada su posrijedi potezi koje kani poduzeti nakon sudske presude.

Nakon što je sud u petak poništio Trumpovu odluku o carinama, američki predsjednik najavio je privremene i sveobuhvatne carine od 10 posto, koje je dan kasnije povećao na 15 posto.

"Trenutačna situacija ne pogoduje ostvarenju 'poštene, uravnotežene i obostrano korisne' transatlantske trgovine i ulaganja, kako su se dogovorile obje strane" u zajedničkoj izjavi u kojoj se navode uvjeti prošlogodišnjega trgovinskog sporazuma", objavila je Komisija. "Sporazum je sporazum."

Komentar je puno oštrije formuliran u odnosu na prvu reakciju Komisije u petak, prema kojoj se ističe kako se zasad samo proučava ishod odluke Vrhovnoga suda i da je Komisija u kontaktu s američkom administracijom.

Prošlogodišnjim je trgovinskim sporazumom utvrđena američka carinska stopa od 15 posto za većinu robe iz EU-a, osim one koja potpada pod drugi carinski sektor, poput primjerice one koja se odnosi na čelik. Istim su sporazumom omogućene nulte carine na neke proizvode, poput zrakoplova i rezervnih dijelova. EU je pristao ukinuti uvozne carine na brojne američke proizvode te je povukao prijetnju odmazdom višim carinama.

"Proizvodi EU-a moraju i dalje biti u prednosti kada je posrijedi najkonkurentniji postupak, tako da se ne povećavaju carine u odnosu na ranije dogovoren jasan i sveobuhvatan limit", objavila je izvršna vlast EU-a, dodajući da nepredvidive carine potkopavaju povjerenje na globalnim tržištima.

U objavi EU-a stoji i da je povjerenik EU-a za trgovinu Maroš Šefčović u subotu o tome pitanju razgovarao s američkim trgovinskim predstavnikom Jamiesonom Greerom i ministrom trgovine Howardom Lutnickom.