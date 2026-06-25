Prije dvije godine, u kampanji u kojoj se natjecao za mjesto u Europskom parlamentu i plaću od 10.000 eura, rekao je da selo propada i za sve okrivio zelenu agendu
PIŠE: LAURA ŠIPRAK PLUS+
Europska unija popustila je pod lobijima i dopustila GMO
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Kad smo ulazili u Europsku uniju, jedan od argumenata kritičara bilo je uništavanje malih i srednjih poljoprivrednika zbog suludih pravila kako trebaju izgledati krastavac, jabuka, rajčica. Godine 2008. ukinut je suludi uvjet da svi krastavci trebaju izgledati jednako. Neke uredbe još stoje, primjerice ona da jabuke moraju imati minimalno 90 grama, a najmanji dopušteni promjer ploda je 60 milimetara. Ludo, zar ne? Europska unija tvrdi da se tako osigurava kvaliteta onoga što jedemo.
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