Obavijesti

News

Komentari 1
PIŠE: LAURA ŠIPRAK PLUS+

Europska unija popustila je pod lobijima i dopustila GMO

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 1 min
Europska unija popustila je pod lobijima i dopustila GMO
Foto: Francois Lenoir

Prije dvije godine, u kampanji u kojoj se natjecao za mjesto u Europskom parlamentu i plaću od 10.000 eura, rekao je da selo propada i za sve okrivio zelenu agendu

Kad smo ulazili u Europsku uniju, jedan od argumenata kritičara bilo je uništavanje malih i srednjih poljoprivrednika zbog suludih pravila kako trebaju izgledati krastavac, jabuka, rajčica. Godine 2008. ukinut je suludi uvjet da svi krastavci trebaju izgledati jednako. Neke uredbe još stoje, primjerice ona da jabuke moraju imati minimalno 90 grama, a najmanji dopušteni promjer ploda je 60 milimetara. Ludo, zar ne? Europska unija tvrdi da se tako osigurava kvaliteta onoga što jedemo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tko je Milan Drača Lalo, koji je preminuo nakon tučnjave? Srbin i HDZ-ovac, maloljetni branitelj
STRAŠNO

Tko je Milan Drača Lalo, koji je preminuo nakon tučnjave? Srbin i HDZ-ovac, maloljetni branitelj

Nasmrt pretučeni Milan Drača Lalo deklarirao se kao Srbin, bio član HDZ-a i dragovoljac Domovinskog rata te često javno iznosio svoje stavove...
STRAVA U ZADRU Muškarac je pretučen. Umro je u bolnici
UHITILI NAPADAČA

STRAVA U ZADRU Muškarac je pretučen. Umro je u bolnici

U prostorijama policije u tijeku je kriminalističko istraživanje, rekli su iz policija
MJESTO UŽASA U ZADRU Ovdje su se potukli u noći uz groblje. Jedan mrtav, drugi je uhićen!
FOTO/VIDEO

MJESTO UŽASA U ZADRU Ovdje su se potukli u noći uz groblje. Jedan mrtav, drugi je uhićen!

Policija je objavila kako je uhitila jednu osobu. 'U prostorijama policije u tijeku je kriminalističko istraživanje', rekli su...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026