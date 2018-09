Europska unija tvrdi: Spremni smo i za Brexit bez dogovora

Nakon što je Europska unija odbacila prijedlog Therese May da nakon Brexita između Britanije i EU i dalje slobodno cirkuliraju robe, ali ne i ljudi, sve su veće šanse da dođe do Brexita bez dogovora. I Pariz i Berlin tvrde da su spremni za takvu mogućnost. Theresa May tvrdi da neće poništiti referendum niti podijeliti svoju zemlju.