Europski odbor regija osudio vlasti u Srbiji zbog veličanja zločinca Mladića: 'Sramotno je'

Europski odbor regija, savjetodavna institucija EU-a u kojoj se okupljaju regionalni i lokalni političari, u srijedu je u Bruxellesu jednoglasno usvojila rezoluciju kojom osuđuje veličanje Ratka Mladića u Srbiji.

Time je poslana politička poruka Srbiji, u trenutku dok pregovara o članstvu u Europskoj uniji.

Inicijativu o "Rezoluciji o hitnoj potrebi za zaštitom europskih vrijednosti u Republici Srbiji i osudi veličanja osuđenih ratnih zločinaca" pokrenulo je devet hrvatskih članova Europskog odbora regija. U njemu sjedi ukupno 329 političara iz 27 zemalja EU-a.

"Nema EU-a bez europskih vrijednosti. Odavanjem počasti Ratku Mladiću, Srbija teško krši te vrijednosti", rekao je Nikola Dobroslavić, bivši župan Dubrovačko-neretvanske županije iz redova HDZ-a, tijekom obraćanja u Odboru.

Podsjetio je da je zapovjednik bosanskih Srba bio osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu na međunarodnom sudu u Haagu zbog počinjenja genocida u Srebrenici 1995. godine.

"Ova rezolucija osuđuje slavljenje ratnih zločina kao antieuropsko i anticivilizacijsko ponašanje i poziva na mjere protiv Srbije", dodao je o prošlomjesečnom pokopu Mladića u Beogradu, nakon što je umro u 86. godini u zatvoru u Haagu.

U rezoluciji se na navode točne mjere koje bi EU trebala poduzeti protiv Srbije.

"Srbija i dalje ima podršku Europskog odbora regija na svom europskom putu, ali ne može pristupiti EU-u takvim ponašanjem", izjavio je Dobroslavić.

Joško Klisović, zastupnik u skupštini Grada Zagreba iz redova SDP-a, u svom je obraćanju također naveo da je Mladić osuđen jer je počinio najteže zločine u BiH i Hrvatskoj.

"Sramotno je i neprihvatljivo da vlasti u Srbiji sudjeluju, toleriraju i potiču odavanje državnih i vojnih počasti ratnim zločincima", rekao je. "To je uvreda žrtvama, uvreda europskim vrijednostima, koja potkopava svaki iskreni napor pomirbe u našoj regiji. Europa ne smije ostati šutljiva", poručio je.

Hrvatski članovi nezadovoljni su ranijom blagom reakcijom Europske komisije, izvršnog tijela EU-a, na odavanja počasti Mladiću u Srbiji i Republici Srpskoj u BiH.

"Šutnja je suučesništvo", napomenuo je Klisović, nekadašnji zamjenik hrvatske ministrice vanjskih poslova.

Europski odbor regija će rezoluciju poslati Europskoj komisiji, Europskom parlamentu i Europskom vijeću, trima zakonodavnim tijelima EU-a.