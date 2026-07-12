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IZBORI U HOO-U

Europski olimpijski odbor distancirao se od pisma potpore kandidaturi Dragana Primorca

Piše 24sata,
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Europski olimpijski odbor distancirao se od pisma potpore kandidaturi Dragana Primorca
storyeditor/2026-07-02/PXL_300626_154568911.jpg | Foto: Marko Lukunic/Pixsell
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Izbor predsjednika HOO-a, kažu u EOC-u, isključivo je stvar Hrvatskog olimpijskog pokreta

Europski olimpijski odbori (EOC) službeno se ogradio od pisma kojim je Zdravstvena i antidopinška komisija EOC-a dala potporu kandidaturi prof. dr. sc. Dragana Primorca za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), istaknuvši da takvo pismo ne predstavlja službeni stav organizacije. U priopćenju koje je EOC poslao 24sata navodi se kako ta europska sportska organizacija žali zbog distribucije pisma kojim se, u ime Zdravstvene i antidopinške komisije, podupire jedan od kandidata na predstojećim izborima za predsjednika HOO-a.

- Europski olimpijski odbori žale zbog širenja pisma u ime svoje Zdravstvene i antidopinške komisije kojim se daje potpora kandidatu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora na predstojećim izborima- stoji u priopćenju.

EOC pritom naglašava da je autonomija sporta i sportskih institucija jedno od temeljnih načela europskog sportskog upravljanja te da je upravo zbog toga Komisija upozorena na važnost poštivanja tog načela.

- Autonomija sporta i svake njegove institucije ključno je načelo europskog sportskog upravljanja te je Zdravstvena i antidopinška komisija na to podsjećena. Izbor novog predsjednika isključivo je pitanje Hrvatskog olimpijskog odbora- poručuju iz EOC-a. Time se EOC jasno distancirao od pisma koje je prethodnih dana predstavljeno kao potpora kandidaturi Dragana Primorca. Podsjetimo, ranije je objavljeno da je Primorac primio podršku Zdravstvene i antidopinške komisije Europskih olimpijskih odbora, koju je u ime Komisije potpisao njezin predsjednik dr. Mark Stuart.

Međutim, novo priopćenje pokazuje da takva potpora nije službeni stav Europskih olimpijskih odbora, već da se EOC ne želi uključivati u izborni proces unutar Hrvatskog olimpijskog odbora. Organizacija naglašava kako poštuje neovisnost nacionalnih olimpijskih odbora te smatra da odluku o budućem predsjedniku trebaju donijeti isključivo tijela HOO-a, bez vanjskih utjecaja.

Na kraju priopćenja EOC ističe da će, neovisno o ishodu izbora, nastaviti surađivati s novim vodstvom hrvatskog olimpijskog pokreta.

- Europski olimpijski odbori raduju se bliskoj suradnji s novim predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora, tko god to bio, kako bi zajedno nastavili doprinositi razvoju sporta u Hrvatskoj i Europi- zaključuje se u priopćenju.

Ovim priopćenjem EOC je dao do znanja da ne podupire nijednog kandidata u utrci za predsjednika HOO-a te da pismo Zdravstvene i antidopinške komisije ne treba tumačiti kao službenu poziciju Europskih olimpijskih odbora.

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