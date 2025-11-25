Europski parlament: Mađarska postaje hibridni režim izborne autokracije, EU mora reagirati

Eurozastupnici ocjenjuju kako se Mađarska pretvara u „hibridni režim izborne autokracije“ i traže od Komisije i Vijeća EU-a da odlučnije reagiraju na kršenja vladavine prava u Mađarskoj koja. smatraju, ugrožavaju europske vrijednosti i pravni poredak Europske unije.

Europski parlament je u utorak s 415 glasova za, 193 glasa protiv i 28 suzdržanih usvojio svoje drugo izvješće o narušavanju vladavine prava u Mađarskoj i kontinuiranom kršenju vrijednosti EU-a, izvijestio je Parlament.

Parlament primjećuje da se situacija u Mađarskoj nastavila pogoršavati, dijelom zbog nedostatka napretka od strane Vijeća EU-a u zaštiti vladavine prava, te ponavlja ocjenu da se Mađarska pretvara u „hibridni režim izborne autokracije“.

Zastupnici su stoga ponovno pozvali na djelovanje prema članku 7 Ugovora o EU-u koji, ako neka zemlja teško i trajno krši načela na kojima se temelji EU, predviđa suspenziju određenih prava koja proizlaze iz članstva u Uniji, poput prava glasovanja u Vijeću EU-a.

Izvjestiteljica Tineke Strik iz kluba Zelenih ustvrdila je da je „nedostatak odlučnih akcija Komisije i Vijeća protiv Mađarske omogućio kontinuiranu eroziju demokracije i vladavine prava".

"EU ne može dopustiti da se mađarska autokratizacija nastavi. Svako daljnje odgađanje Vijeća prekršilo bi upravo one vrijednosti koje tvrdi da podržava“, poručila je nizozemska eurozastupnica

Usvojeno izvješće o postupku prema članku 7 (koji su zastupnici u Europskom parlamentu pokrenuli 2018.) analizira razvoj događaja u svih 12 područja koja izazivaju zabrinutosti, uključujući funkcioniranje izbornog sustava, neovisnost pravosuđa i korupciju, priopćio je Parlament.

Po članku 7, na prijedlog jedne trećine država članica EU-a, Europske komisije ili Europskog parlamenta, Vijeće, odlučujući većinom od četiri petine svojih članova uz prethodnu suglasnost Parlamenta, može utvrditi da postoji očita opasnost da država članica teško krši temeljna načela i uputiti joj odgovarajuće preporuke.

Usvojeno izvješće osuđuje Mađarsku zbog korištenja veta u Vijeću kao sredstva pritiska.

Razmatrajući događaje u Mađarskoj, zastupnici u Europskom parlamentu su osudili činjenicu da mađarski vrhovni sud ponovno razmatra presude Suda EU prije nego što se one primijene u Mađarskoj što je suprotno standardnoj praksi, kao i prijetnje neovisnosti pravosuđa i sustavno odbijanje Mađarske da provede presude Europskog suda za ljudska prava.

Također ističu vezu između korupcije i izbornog integriteta, uključujući klijentelističke mreže, te stalne prepreke s kojima se suočava mađarsko tijelo za borbu protiv korupcije, što potencijalno dovodi u opasnost cjelokupna sredstva EU dodijeljena Mađarskoj.

Europarlamentarci kritiziraju odluku Komisije o isplatu kohezijskih sredstava koju je Parlament osporio pred Sudom i naglašavaju potrebu da se osigura da krajnji primatelji sredstava EU, uključujući civilno društvo, ne budu lišeni financijske potpore.

Ostala pitanja koja Parlament kritizira uključuju sustavno slabljenje mađarskog nacionalnog sudskog vijeća od strane vlade, njezino nepoštivanju prava građana, prijetnje akademskoj slobodi, politički motivirane poslovne prakse, dodjelu državnog oglašavanja medijima koji su naklonjeni vladi i de facto ustavnu zabranu Povorki ponosa.

Zastupnici u Europskom parlamentu zabrinuti su zbog sve veće upotrebe neoznačenog političkog sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom u Mađarskoj uoči izbora 2026., posebno zbog namjernog objavljivanja lažnih videozapisa na kanalima društvenih medija usko povezanih s političkom strankom i kampanjom premijera. Napominju da su ti materijali zabrinjavajući u kontekstu Zakona o digitalnim uslugama i pravila EU-a o zaštiti podataka, kao i Zakona o umjetnoj inteligenciji, istovremeno naglašavajući da namjerna upotreba sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom za obmanjivanje birača, diskreditiranje protivnika i narušavanje integriteta izbornih procesa može biti u suprotnosti s nacionalnim izbornim standardima i predstavljati ozbiljnu prijetnju pravednosti demokratskih izbora.

Zastupnici očekuju da će istraga Komisije o navodnoj mađarskoj špijunaži unutar institucija EU biti završena što je prije moguće, a bavit će se ulogom povjerenika Várhelyija (koji je bio šef Stalnog predstavništva Mađarske u vrijeme navodnih djela), te naglašavaju da bi nalazi trebali dovesti do opipljivih posljedica za uključene, navodi Europski parlament.