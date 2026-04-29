Europski parlament upozorava: Demokracija i vladavina prava su još uvijek pod pritiskom

Tekst, usvojen na plenarnoj sjednici s 387 glasova za, 191 protiv i 46 suzdržanih u srijedu, ispituje Izvješće Komisije o vladavini prava za 2025. godinu u kojem se analiziraju događaji u državama članicama i u institucijama Unije, objavio je Europski parlament u srijedu. Parlament naglašava da se 93 posto preporuka Komisije ponavlja iz prethodnih godina. Neovisnost pravosuđa, okviri za borbu protiv korupcije, sloboda medija, građanski prostor, jednakost i mehanizmi kontrole i ravnoteže ostaju ugroženi, dok godišnje praćenje i dalje nedovoljno izvještava o ozbiljnim strukturnim prijetnjama. Ovi nedostaci izravno štete pristupu građana pravdi, zaštiti od diskriminacije, slobodi izražavanja, pristupu informacijama, demokratskom sudjelovanju i pravilnom korištenju javnog novca, drže eurozastupnici.

Zabrinutost zbog pravosuđa

Zastupnici u Europskom parlamentu upozoravaju na pretjerani politički utjecaj na imenovanja sudaca, disciplinske komisije, napredovanja i dodjelu predmeta. Pozivaju države članice da zajamče strukturno neovisne, učinkovite i nepristrane pravosudne sustave, s odgovarajućim resursima, besplatnom pravnom pomoći i mjerama zaštite od političkog pritiska.

Osuđuju političku zlouporabu pravosudnih sustava, uključujući miješanje u slučajeve korupcije, politički motivirane kaznene progone, napade na suce i tužitelje te zlouporabu amnestija i pomilovanja. Također traže snažniju provedbu presuda Suda EU-a i Europskog suda za ljudska prava te traže od Komisije da uvjete u zatvorima tretira kao problem vladavine prava.

Problemi korupcije

Zastupnici u Europskom parlamentu nazivaju korupciju ozbiljnom prijetnjom demokraciji, vladavini prava i jednakom tretmanu, upozoravajući da slaba provedba dostupnih pravnih alata potiče nekažnjivost i narušava povjerenje građana. Pozdravljaju novu direktivu o borbi protiv korupcije i pozivaju na strože sankcije, specijalizirana tijela i učinkovito djelovanje u slučajevima na visokoj razini. Parlament također traži punopravno članstvo EU u GRECO-u i jaču suradnju između tijela EU koja se bave korupcijom.

Vijeće Europe osnovalo je Skupinu država protiv korupcije (GRECO) 1999. godine kako bi pratilo usklađenost država sa standardima organizacije u borbi protiv korupcije.

Pritisak na slobodu medija i civilno društvo

Parlament naglašava da ubojstva istraživačkih novinara izravno napadaju vladavinu prava, dok prijetnje, uznemiravanje i zlostavljačke tužbe ograničavaju izvještavanje. Zastupnici osuđuju korištenje špijunskog softvera za nadzor i upozoravaju na političko uplitanje, oglašavanje pod kontrolom države, koncentrirano vlasništvo i pritisak na javne medije.

Parlament također upozorava na smanjenje građanskog prostora – putem prekomjernih administrativnih opterećenja, smanjenja financiranja, kampanja blaćenja i kriminalizacije organizacija i branitelja ljudskih prava te ponavlja da ograničenja civilnog društva i slobode okupljanja i udruživanja moraju biti opravdana, proporcionalna i u skladu s pravima.

Temeljna prava, fondovi EU-a i proširenje

Parlament povezuje vladavinu prava i temeljna prava, navodeći zabrinutost zbog diskriminacije, govora mržnje, rasizma, antisemitizma, islamofobije, mjera protiv LGBTIQ+ osoba, jaza u pravima manjina, nasilja na temelju spola, migracijskih i politika azila te prepreka seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima. Zastupnici također upozoravaju da kršenjem prava dotiču i EU fonodova i pozivaju na obustavu plaćanja tamo gdje nedostaci i dalje postoje.

Na kraju, kažu da nadzor vladavine prava mora biti rigorozan u proširenju EU-a i da se od svih zemalja zahtijevaju isti visoki standardi.

Izvjestitelj Konstantinos Arvanitis (Ljevica, Grčka) ocijenio je da je usvajanje izvješća #od strane velike većine demokratskih političkih snaga prekretnica je dobrog institucionalnog poretka i pokazatelj konsolidacije vladavine prava u EU".

"Tekst obuhvaća sva relevantna područja, nedvosmisleno izražava našu zabrinutost zbog nepravilnosti u državama članicama i uključuje brojne konkretne prijedloge za poboljšanje. Vrlo sam zahvalan svojim kolegama zastupnicima u Europskom parlamentu koji su ga podržali i nadam se da će postati važan referentni alat za naše buduće djelovanje na zaštiti europskih vrijednosti“, kaže grčki eurozatsupnik, navodi Europski parlament u svojoj objavi.